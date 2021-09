Bila je to posebna noć za njega. Marko Pjaca, bivši hrvatski reprezentativac koji se nikako ne može vratiti svojim stari igrama do teške ozljede a to žarko želi i radi na tome, sinoć je zabio svoj prvijenac za Torino i to na gostovanju protiv Sassuola, te tako donio pobjedu momčadi koju vodi hrvatski strateg Ivan Jurić. Po završetku utakmice stao je pred kamere, sretan i emotivan. I sam je znao koliko je ovaj gol za njega veliki, bitan...

'Zaslužili smo pobjedu'

"Znate što? Ovaj dres neću razmijeniti, on će mi biti uspomena na prvi gol za Torino. Ma da, sigurno ću ga zadržati", započeo je pa progovorio o utakmici:

"Imali smo mnogo prilika, pogodili smo čak tri vratnice, pa mislim da smo na kraju i zaslužili ovu pobjedu. Sretni smo", istaknuo je Pjaca, prenose talijanski mediji.