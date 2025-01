Kramarić asistent za utješni gol u porazu od Tottenhama. Ćaleta-Car ušao za Lyon

U susretu 7. kola Europske lige Tottenham je na gostovanju u Njemačkoj pobijedio Hoffenheim sa 3-2, Olympiakos je na gostovanju porazio Porto sa 1-0, dok su Fenerbahče i Lyon odigrali 0-0.

Spursi su ovom pobjedom prekinuli niz od dva uzastopna poraza, te dohvatili važne bodove u borbi za jednu od prvih osam pozicija. Londonski sastav je poveo već u 4. minuti golom Jamesa Maddisona, a u 22. minuti je Heung-Min Son povećao na 2-0.

Najbolju priliku u prvom dijelu domaćin je imao u 33. minuti, no Tom Bischof nije uspio svladati Brandona Austina. Njemački sastav je smanjio u 68. minuti golom Antona Stacha, međutim Son je svojim drugim golom u 77. minuti vratio kontrolu na stranu engleskog premierligaša. David Mokwa Ntusu je produžio nadu domaćina smanjivši u 88. na 2-3, međutim na tome je ostalo. Andrej Kramarić je kod domaćina igrao cijeli susret.

AZ je na svom terenu porazio Romu sa 1-0 golom Ro-Zangela Daala (80), dok je Olympiakos identičnim rezultatom na gostovanju svladao Porto, a gol odluke zabio je Ayoub El Kaabi u 79. minuti.

Fenerbahče i Lyon su odigrali bez golova.

Dominik Livaković nije branio za Fener zbog ozljede, dok je Duje Ćaleta-Car za goste zaigrao od 68. minute.

Bodø/Glimt je sa 3-1 slavio protiv Maccabi Tel Aviva.

Izraelci su poveli u 12. minuti golom Dora Peretza, a izjednačio je Kasper Hogh u 39. minuti. No, u drugom dijelu Norvežani su golovima Hakona Evjena (62) i Hogha (65-11m) stigli do 3-1 prednosti. Simon Sluga nije branio za goste.

Karabag je protiv FCSB-a vodio 1-0 i 2-1, ali su gosti slavili sa 3-2.

Leonardo Andrade je doveo Karavag u prednost već u drugoj minuti, no pet minuta kasnije izjednačio je Adrian Sut. Domaćin je u 41. minuti stigao do nove prednosti nakon autogola Siyabonga Ngezana, ali je u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio David Miculescu. Sut je svojim drugim golom u 73. minuti doveo rumunjski sastav do preokreta.

Fabijan Buntić je branio za domaći sastav.

Na privremenoj ljestvici sedmog kola vode Lazio i Athletic Bilbao sa po 16 bodova, Lyon, Tottenham, Anderlecht, FCSB imaju po 14 bodova.

