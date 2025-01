Riječani doveli novo pojačanje: 'Zamjenu' za Oršića našli u drugome bivšem dinamovcu

HNK Rijeka je potvrdila povratak Luke Menala na svojim društvenim mrežama. 28-godišnji krilni napadač potpisao je za Riječane na dvije i pol godine nakon što je raskinuo ugovor s Dinamom.

Menalo je veće dobro poznato lice na Rujevici. Prije dolaska u Dinamo jednu je sezonu nosio riječki dres za koji je u 36 utakmica postigao 10 golova i sedam asistencija. Vrhunske igre preselile su ga natrag na Maksimir, ali nakon slabije minutaže u Dinamu odlazi na posudbu u Celje. Sada je odlučio završiti priču s Dinamom i posudbama te stavio svoj potpis na ugovor s Rijekom.

Menalo je bio presretan što je postao igrač HNK Rijeke, a njegovu prvu izjavu prenose Sportske Novosti.

"Fenomenalan je osjećaj ponovo biti na Rujevici. Jako sam sretan što sam se vratio. Bila je to moja velika želja, a obostrane simpatije traju već duže vrijeme tako da sam zaista jako sretan što sam tu", rekao je na početku presretni Luka.

"Moja motivacija nikada nije bila upitna, možda je sada i veća nego što je ikada bila, a osmijeh je tu uvijek, ha, ha, možda je sada samo malo pojačan", dodao je.

"Tu mi je bilo fenomenalno, od ljudi koji rade u klubu do svega ostalog, to sam isticao i prije. Osjećao sam se kao kod kuće, momčad me fenomenalno primila, a bila je odlična. Mislim da je sada momčad u još boljem položaju nego tada. Svojim golom sam u zadnjem kolu protiv Gorice donio Rijeci Europu, sada se nadam da možemo ponoviti i neke veće stvari. Pogodak protiv AZ-a? Je, to je moj prvi europski pogodak, sigurno da ga pamtim kao i gol na Poljudu za pobjedu protiv Hajduka. Bilo je stvarno u tom periodu par bitnih golova, a sve što želim u ovom trenutku je da ponovim tu sezonu", uzbuđen je novi krilni napadač Rijeke.

"Liga je ove godine stvarno izjednačena, nije tako bilo prijašnjih godina. No, ne želim imati lažne skromnosti, Rijeka je trenutačno prva i svakako znamo koji su nam ciljevi. Možemo biti skromni, no ciljevi su poznati. Poruka za navijače? Krepat ma ne molat", zaključio je Menalo s poznatom navijačkom krilaticom.

