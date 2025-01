Kovač se osvrnuo na glasine o njemu i Borussiji. Za njemačku legendu on je idealan

Njemački velikan Borussia Dortmund otpustila je ranije ovog tjedna trenera Nurija Şahina. Mladom Turčinu presudila su četiri poraza za redom, a klub još uvijek traži njegovog nasljednika. Tijekom jučerašnjeg dana u javnosti se špekuliralo kako bi sljedeći trener Žuto-Crnih mogao biti Niko Kovač, bivši izbornik hrvatske reprezentacije i nekadašnji trener Borussijinog najvećeg rivala Bayerna.

Kovač je bez posla već gotovo godinu dana otkada se u ožujku prošle godine razišao s bundesligašem Wolfsburgom, a legendarni njemački reprezentativac Dietmar Hamann smatra kako bi bio upravo savršen za klupu Borussije. "Volio bih vidjeti Kovača u BVB-u jer vjerujem da je momčadi potrebna čvrsta ruka. Predugo joj se dopuštalo da se izvlači s nekim stvarima" - rekao je bivši njemački reprezentativac za Sky.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Terzić je sjajan trener hrvatskoga podrijetla, ali i on bi bio dosta skupa opcija za Dinamo

"Postojale su jake struje protiv Edina Terzića, najuspješnijeg trenera posljednjih godina, koji je prošle sezone došao do finala Lige prvaka. Igračima treba trener koji poduzima akciju i donosi bezuvjetne odluke, a vjerujem da bi upravo Kovač to i činio" - nastavio je Hamann, a onda slavnom klubu predložio sljedeće: "Ne bih doveo trenera za sljedeće dvije i pol - tri godine, već bih ga pitao hoće li preuzeti klub do kraja sezone, pričekati, vidjeti što će se dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana pa odluku donijeti na proljeće."

Na glasine o preuzimanju Borussije napokon je odgovorio i sam Kovač koji tvrdi kako nikakvih kontakata još nije bilo: "Nema se što prijaviti, nitko me nije kontaktirao, niti sam i s kime pričao" - rekao je bivši trener Eintrachta, Bayerna, Monaca i Wolfsburga te bivši hrvatski izbornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Težak prekršaj i izravni crveni: Makedonski igrač ostao ležati u velikim bolovima

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa