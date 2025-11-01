PRAZNIH RUKU /

Pašalić kao kapetan Atalante poražen kod Udinesea: Jurićeve snage prvi put bez bodova

Foto: Mattia Radoni/ipa Sport/ipa-agency.net/imago Sportfotodienst/profimedia

Jedini gol na utakmici postigao je Zaniolo u 40. minuti

1.11.2025.
17:27
Hina
Mattia Radoni/ipa Sport/ipa-agency.net/imago Sportfotodienst/profimedia
Nogometaši Atalante, koje vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, pretrpjeli su prvi poraz ove sezone u talijanskom prvenstvu u 10. kolu, bolji od njih bili su igrači Udinesea koji su na svom terenu slavili sa 1-0.

Momčad iz Bergama tako je nakon dvije pobjede i čak sedam remija po prvi put ostala praznih ruku u Serie A.

Jedini gol na utakmici postigao je Zaniolo u 40. minuti.

Hrvatski reprezentativni veznjak Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu u ulozi kapetana. 

Ovom pobjedom Udinese je preskočio Atalantu na ljestvici, sada je osmi sa 15 bodova, dok je Atalanta 10. sa 13.

Vode Napoli i Roma sa po 21 bodom.

AtalantaSerie A
