Varaždinov tragičar ne slaže se sa sucem: 'Kontakta je bilo, ali Bruno je to naglasio'

Varaždin i Dinamo odigrali su 1:1 u posljednjoj utakmici 27. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Tragičar domaće momčadi bio je Mario Marina koji je skrivio kazneni udarac koji je Bruno Petković pretvorio u pogodak za izjednačenje. Dojam je da Dinamo bez tog jedanaesterca ne bi gol zabio do prekosutra.

Oglasio se nakon utakmice i sam Marina koji je za Sportske novosti rekao: "Kontakt je postojao, ali ne previše intenzivno. Niti je to bio neki udarac, ali je bio takav pokret. Prije je Petković stigao do lopte, ja sam išao izbiti tu loptu. Kontakt je postojao, to stoji, ali sad kazneni udarac… Prije bih rekao ne, nego da. Kontakta je bilo, a on je to maksimalno naglasio". S njim se nije složio Damir Skomina koji je rekao da je kazneni udarac pravilno dosuđen, a da tome u prilog ide i činjenica da se Marina nije bunio.

"Mogao sam nakon dosuđenog kaznenog udarca jedino protestirati i dobiti žuti karton. Takva je odluka suca", odgovor je Maria Marine koji je zadovoljan predstavom svoje momčadi. "Bili smo jako dobri, ipak smo igrali protiv momčadi koja je u Europi ostvarila zapažene rezultate, ali nema previše vremena za plakanje, okrećemo se već sljedećoj utakmici", zaključio je Marina.

Varaždin je na petom mjestu ljestvice, dva boda iza četvrtog Slavena koji je u subotu pobijedio Rijeku. Dinamo je Rijeci došao na četiri boda, a najviše je u ovom kolu profitirao Hajduk koji je pobjedom zauzeo vrh ljestvice s jednim bodom ispred Rijeke.

