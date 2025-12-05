Novi problemi za Kovačevića: Još jedan ofenzivni igrač otpao za derbi

Subota i 15 sati nose veliku derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru. Trener gostujuće momčadi Gonzalo Garcia na pres konferenciji najavio je utakmicu što možete čitati OVDJE.

Trener Dinama Mario Kovačević nastavio je s bojkotom novinara i nije održao pres konferenciju. Umjesto toga, dao je kratku najavu za klupske mreže. Kovačević je otkrio da ne može računati na još jednog igrača. Tako će uz Lisicu, Valinčića, Mudražiju i suspendiranog Stojkovića, izostati i Cardoso Varela.

"Nemamo Stojkovića, Valinčića i Lisicu, Varela je dobio temperaturu pa ni on neće konkurirati za utakmicu. Ostali su spremni, pobjeda u Gorici nam je dala samopouzdanje, dobro rade i s velikim optimizmom dočekujemo sutrašnju utakmicu", rekao je trener Dinama u najavi.

"Bilo je bitno pobijediti Goricu, mislim da smo to zaslužili. Sad smo na poziciji u kojoj ovisimo sami o sebi, na redu je najveći hrvatski derbi protiv Hajduka. Poštujemo Hajduk, ali vjerujemo u sebe, dobro smo se pripremili i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo.

Što se tiče Gorice, puno je stvari kojima smo zadovoljni, ali je najbitnije da smo pobijedili i da smo si podigli samopouzdanje. Znam da dečki mogu još i bolje, svjesni smo da moramo popraviti neke stvari i nadam se da ćemo to pokazati već sutra", najavio je Kovačević pa komentirao formu Hajduka.

"I mi smo krenuli dobro, pa nas je Hajduk prestigao. Sad su oni prosuli bodove, ali nije sramota izgubiti bodove protiv Rijeke i Varaždina. Sutrašnja utakmica je jako bitna, ali nije odlučujuća, ima još posla. Bitno je da pokažemo dobru igru", kazao je Kovačević uoči derbija.

