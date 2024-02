Mario Cvitanović u jednom je posebno jasan. Trenutni momentum je na strani Dinama, dok je prije desetak dana bio na strani Hajduka. A lukava Rijeka koristi obračun Dinama i Hajduka.

"Mislim da je Hajduk propustio jednu šansu i period kad je Dinamo bio loš. E sad, hoće li doći sljedeća šansa za njih, to ćemo vidjeti. Karoglan mora nešto drastično promijeniti u igri i bolje neke stvari uklopiti", kazao nam je jutros bivši igrač i trener Dinama...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

"Dinamo je protiv Gorice odigrao pozitivnu i lijepu utakmicu, svrsihodnu i učinkovitu. Okrenuo je atmosferu, vodu na svoj mlin. Sad je Dinamo u pozitivnom trendu. A Rijeka je, onako, gleda sad s prvog mjesta kako se Hajduk i Dinamo kače. Koriste situaciju, igraju dobro, skupljaju bodove. I oni su tu. Ništa to još nije izvjesno. Sve se to može okrenuti", dodao je nekadašnji reprezentativac Hrvatske (od 1998. do 2001., skupio 9 nastupa), danas nogometni trener i stručnjak čija riječ ima težinu u hrvatskom nogometnom javnom eteru.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hajduk, prema mišljenju Marija Cvitanovića, "ukoliko želi nešto napraviti, ukoliko se želi vratiti na staze kojima korača lider prvenstva, sad imaju nešto lakši raspored, ali morat će promijeniti drastično u svojoj igri, pristupu, filozofiji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

"Jednostavno, morat će igrati napadački, morat će tražiti gol više. Ne kroz neku sigurnu varijantu utakmice, nego će jednostavno trebat tražiti malo optimističniji i kuražnii gard. Možda i rizičniji", tvrdi Mario Cvitanović i dodaje:

"Hajduk ima te resurse koje može izvući. To je na treneru Karoglanu. On mora tu pronaći pravu ideju. Mora pronaći ideju na koji način da bude opasan. Da bude dominantan. Prvenstvo se osvaja kroz dominaciju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napomenuli smo mu da Hajduk jako ovisi o Livaji i to za njih nije dobro...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije dobro što Hajduk toliko ovisi o Livaji, ali mislim da je dobro što je Nikola Kalinić pokazao da se na njega može računati, može i mora. E sad, tu je opet pitanje i te vezne linije i to je veliki zadatak za Karoglana - kako uklopiti Kleinheislera i Brekala i Livaju i Kalinića u neku svoju filozofiju. Prema nekom mojem mišljenju, treba tražiti taj dio kroz igru da dolazi. Jer, ove duge lopte, mislim da to neće donijeti ono što oni žele."

Možda bi se trebalo u Hajduku mijenjati za poziciji golmana, ako misle biti bolji...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"E sad, je li to vrijeme za golmana Kalinića? Lučić je bio dobar u pvom dijelu srezone, ali objektivno je sad malo pao. Ne vidi se taj gard kao na početku. To su sve pitanja za Karoglana i njegovu ideju što i na koji način vidi, kako probuditi, razbuditi i uvesti nešto novo u ovu igru Hajduka", zaključio je Mario Cvitanović.