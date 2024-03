Hrvatska nogometna reprezentacija na briljantan je način odradila team building u Egiptu. Izabranici Zlatka Dalića sinoć su na New Administrative Capital stadionu u Kairu, pred više od 92 000 ljudi, podigli trofej pobjednika prijateljskog ACUD Kupa.

Izvedba koja veseli

Do tog su trofeja došli izvedbom o kojoj smo pričali s Marijom Totom, uglednim nogometnim stručnjakom. Upravo je ta izvedba protiv Egipta i uvjerljiva 4-2 pobjeda ono što veseli. Iako je Hrvatska već u 6. minuti gubila 1-0, uspjela se do 21. preko odličnog Nikole Vlašića vratiti, a potom i zabiti još tri gola, dva glavom Petkovića i Kramarića, te jedan preciznim udarcem s ruba 16 metara Lovre Majera. U 94. minuti je za završnih 2:4 zabio glavom Mohamed El Shami nakon kornera.

Čak osam promjena u udarnom sastavu napravio je Dalić u odnosu na polufinale protiv Tunisa. Isti igrači su ostali jedino Luka Modrić i Marcelo Brozović te Joško Gvardiol. Isto tako, premijerne nastupe u reprezentaciji su upisali vratari Nediljko Labrović u prvom, odnosno, Dominik Kotarski u drugom poluvremenu.

Hrvatska je igrala u sustavu 4-2-3-1. Uobičajeno na velikim natjecanjima i važnim utakmicama, standardno je 4-3-3. Joško Gvardiol je ovog puta bio lijevi bek. Petković je započeo kao špica, Karamarić je poslije ušao, a lijevo krilo je bio Marko Pjaca, koji se istaknuo s nekoliko ključnih poteza. Veseli širina koju smo vidjeli i u ovom dvoboju.

'Hrvatska igra se bolje'

"Brzo su igrali, lopta je išla jako lijepo. Dobri su bili i sve što smo vidjeli jako veseli. Hrvatska, kako se bliži Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj, igra sve bolje. Protivnik je bio taman primjeren za ovu fazu sezone. U prvoj utakmici s Tunisom je to izgledalo malo manje dobro, međutim ova je utakmica pokazala da će Hrvatska biti jedan od favorita na Euru, ponovno, s najboljim veznim redom na svijetu", kazao nam je u uvodu Marijo Tot i nastavio pričati o širini i dobicima ovog turnira:

"Svi se dobro uklapaju. Marko Pjaca je, to sam već prije govorio, svjetski igrač koji je imao peh s ozljedama, koji se sad vratio i čija izdanja nisu bila upitna. Ali, činjenica u svemu tome je jedna - svi su bolji kad je Luka Modrić na terenu. On sve igrače čini 30% boljima. Dok je on u reprezentaciji, nema zime za Hrvatsku. EP će vjerojatno biti njegovo posljednje prvenstvo, ali u svakom slučaju ono što on pokazuje i sad i čitavo vrijeme je za svaku pohvalu. Naravno, vrlo sam zadovoljan i s Lovrom Majerom, koji bi trebao biti taj prirodni Lukin nasljednik. Dobro se razvija i igra jako dobro".

Veseli širina

Nikola Vlašić je zabio, kao polušpica, prekrasan gol lijevom od prečke. Odigrao je Niksi jednu od svojih boljih utakmica za Hrvatsku u posljednje vrijeme... čekamo i pomalo zazivamo povratak i Mislava Oršića u reprezentaciju. Da momčad bude još jača. Golicamo maštu malo tom širinom.

"Vjerojatno će se to i dogoditi. Sve će zavisiti i sve ovisi o Oršićevoj formi, igrama. Dalić ga sigurno neće zaobići ako bude zaslužio poziv. Mi se nadamo da će se to i dogoditi. Evo, Vlašić je zabio majstorski pogodak i vraća to povjerenje koje mu je dao izbornik."

Joško Gvardiol je bio lijevi bek. U Manchester Cityju, koji u posjedu igraju s trojicom iza, isto je na lijevom beku. S njim u toj formaciji imamo mogućnosti za prevagu.

"Trenutno je Joško Gvardiol jedan od najboljih stopera na svijetu, što nije ni čudno da je otišao za te novce u City i tamo igra sve bolje i bolje. Imat ćemo jako dobru obrambenu liniju na EP-u. Euro će biti naše prvenstvo, o tome smo već pričali, Hrvatska će imati brojne navijače i EP u Njemačkoj će biti hrvatsko prvenstvo, na kojem će Vatreni sigurno igrati jednu važnu ulogu, budite u to sigurni.

Bruno i Krama opasna su nogometna jama za svakog suparnika Hrvatske

Bruno Petković je zabio glavom, Kramarić isto nakon njega. Krama je naš najubojitiji strijelac. O njemu će ovisiti puno na EP-u. Ovisit će o obojici.

"Bruno je bio iznimno raspoložen trkački. Trudio se i na kraju bio nagrađen golom. Petković je igrač koji može napraviti veliku razliku i koji je trenutno u formi, igra stvarno dobro i vjerojatno će biti presudan igrač u borbi Dinama ove sezone u HNL-u da zadrži titulu. Kramarić više voli igrati iza špice, to je neko njegovo mjesto, tu se on najbolje snalazi sa svojim lucidnim driblinzima i nepredvidivim potezima. To je mjesto koje mu daje i slobodu i mogućnost da bude blizu gola i mislim da tu on može najviše dati".

U čemu Hrvatska može napredovati da bude još bolja?

"Trenutno je naša reprezentacija u nogometu ubrzala svoju igru. Igrali su okomito, dobro, kombinatorno itd. Ono što se treba još popraviti je obrana, koja će protiv boljih ekipa morati biti besprijekorna. I to je nešto što će s emorati definitivno učvrstiti i biti maksimalan u tom segmentu na EP-u. Na tome treba raditi. Ofenzivni smo vrlo dobri i stvaramo šanse", zaključio je Marijo Tot.