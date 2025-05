Brozovićev volej oduševio Saudijce: Zabio slabijom nogom za pamćenje!

Iako se nakon oproštaja od reprezentacije pomalo izgubio s domaćeg radara, Marcelo Brozović i dalje itekako zna igrati vrhunski nogomet – i to u Saudijskoj Arabiji.

Iako više nije standardan u prvih 11 Al Nassra, 32-godišnji veznjak redovito podsjeća na svoje kvalitete kad god dobije priliku. Tako je bilo i u velikoj pobjedi njegove momčadi protiv Al Fayhe – završilo je čak 9:0, a Brozović se upisao u strijelce.

I to ne bilo kako – zabio je sjajan pogodak volejem, i to slabijom, lijevom nogom. Lopta mu je sjela idealno na rubu kaznenog prostora, a on ju je poslao ravno u rašlje, neostavljajući vrataru ni najmanju šansu.

Bio je to njegov drugi gol u sezoni, ali svakako jedan od najljepših.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Je li ovo bio Modrićev posljednji El Clasico?

Tekst se nastavlja ispod oglasa