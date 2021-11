Hrvatski reprezentativac i jedan od najboljih hrvatskih nogometaša, Marcelo Brozović, još uvijek ne zna gdje će igrati sljedeće sezone. Brozoviću na kraju ove sezone istječe ugovor s Interom i već se tjednima spekulira o tome gdje bi mogao nastaviti karijeru. To je navelo talijanskog novinara Fabrizija Biasina da ga direktno kontaktira i postavi mu pitanje ostaje li ili odlazi.

"Bok Marcelo, pokušavam postići nešto nemoguće u eri moderne komunikacije između novinara i nogometaša - postavljam pitanje, ti odgovaraš bez potrebe da tražiš bilo čije dopuštenje. Pokušavam s tobom jer ostavljaš dojam drugačijeg u najboljem smislu te riječi. Pa evo vrlo jednostavnog pitanja - želiš li ostati u Interu? Hvala bez obzira! Ti si stroj", napisao mu je u poruci Biasin, a uskoro mu je stigao odgovor.

"Bok, majstore. Da. Hvala", kratko je poručio na oduševljenje novinara, koji je njihovu prepisku objavio na Twitteru i popratio je riječima: 'Postavio sam pitanje i dobio odgovor. Grande Brozović.'

U međuvremenu, stručnjak za transfere, Fabrizio Romano, kao i Gazzetta dello Sport, objavili su kako je došlo do nove runde pregovora između Brozovića i kluba. Do sada je najveći problem za Inter predstavljala Marcelova plaća jer Hrvat navodno, prema Tuttosportu, traži između 6.5 i sedam milijuna eura po sezoni. To je otprilike dvostruko više nego što sada zarađuje i Talijani su istaknuli kako mu Inter, koji ima velikih financijskih poteškoća, ne može toliko dati.

Gazzetta pak piše kako je Inter na koncu ipak krenuo u novu rundu pregovora jer trener Simone Inzaghi u Brozoviću vidi ključnog igrača i za njega nema zamijene, no ne ističu da će mu ispuniti tražene uvjete, tako da bi i ova runda vrlo lako mogla biti neuspješna za Inter.