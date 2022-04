Pravi spektakl sinoć su nam priuštili Manchester City i Real Madrid u sklopu prve utakmice polufinala Lige prvaka. Domaći City na kraju je slavio s 4:3 na prepunom Etihadu, ali putnik u finale najprestižnijeg nogometnog klupskog natjecanja još uvijek je pod velikim znakom upitnika. Real ima aktivan rezultat, jaku momčad, a još k tome, uzvrat igra u Madridu.

Luka protiv Građana igrao do 79.

Naš Luka Modrić na terenu je bio sve do 79. minute kada ga je zamijenio Dani Ceballos. Hrvatski kapetan je sjajno sačuvao loptu i proslijedio je do Mendyja prije nego je ovaj asistirao Benzemi za prvi pogodak Kraljeva. Imao je i nekoliko lijepih poteza, "tunel" Bernardu Silvi, ali to nije bilo najbolje izdanje u kojem smo navikli gledati hrvatskog virtuoza. Španjolska Marca piše o nadolazećoj utakmici u prvenstvu za Madriđane, koji su na korak do trofeja u La Ligi. Što bi Real trebao napraviti protiv Espanyola u utakmici u kojoj lovi titulu? Marca kao prvo i najbitnije navodi kako bi trebala započeti utakmicu bez Benzeme i Luke...

"Rotirati ili ne rotirati Espanyola, pitanje je sad. Realu treba još jedan bod kako bi osigurao naslov španjolskog šampiona, 35. u povijesti, ali problem je razmak između bitke na Etihadu i subote, kad se igra ta ligaška utakmica. Iznad ostalih u Realu sad se ističe Karim Benzema, autor dva gola u Engleskoj i glavna ofenzivna referenca Reala, sa 41 golom u 41 utakmici odigranoj u tekućoj sezoni. Ako Benzema kihne, Real i čitav grad Madrid valjda dobiju upalu pluća, pa ne bi bilo nerazumno vidjeti ga barem u početku na klupi protiv Espanyola. Imajući u vidu, nadalje, da je na kraju odigrao utakmicu protiv 'građana', načelno zbog udarca koji ne bi trebao imati veću važnost. No, u ovom trenutku, Benzemino zdravlje je stvar nacionalne važnosti u Madridu, od najvećeg nogometnog interesa", pišu Španjolci. Naravno, uz ubojitog Francuza, kao najvažnija karika Reala spominje se i Luka Modrić. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije od krucijalne je važnosti Reala iz Madrida...

'Isto je važan kao Benzema'

"Gotovo na istoj razini kao i Benzema po važnosti (i vodstvu), pojavljuje se lik Luke Modrića koji sa svojih gotovo 37 godina u ovoj formaciji i momčadi Reala igra praktički sve. Za Hrvata, jednog od najkorištenijih igrača u momčadi, koji ima 39 nastupa, kojeg u posljednjem dijelu sezone mjeri tek Ancelotti. Pojava igrača poput Fedea Valverdea, Camavinge ili Ceballosa omogućuje Carlettu da oksigenira Hrvata, da Luka udahne zraka, da šef operacija veznog reda Reala, šefa igre momčadi, da malo predahne. Odmarao je Luka u prvenstvenim dvobojima protiv Getafea i Osasune. Ne bi bilo čudno da se to ponovi protiv Espanyola, s ciljem što svježijeg dolaska na revanš polufinala Lige prvaka".