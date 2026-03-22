City razbio Arsenal na Wembleyu! Neočekivani junak ukrao show
Foto: Kieran McManus/Shutterstock Editorial/Profimedia

22.3.2026.
19:39
Sportski.net
Nogometaši Manchester Cityja osvojili su po deveti put u svojoj povijesti engleski Liga kup, u finalnom dvoboju na Wembley stadionu svladali su Arsenal s 2-0.

Junak utakmice bio je Nico O'Reilly koji je postigao oba pogotka za klub iz Manchestera.

Arsenal je bolje otvorio utakmicu te je u uvodnih nekoliko minuta imao dvije jako dobre šanse. Potom je Manchester City uspostavio ravnotežu i prilično se oprezno igralo sve do kraja prvog dijela. Najbolju šansu imao je Haaland u 45. minuti, ali je glavom iz blizine pucao neprecizno.

Od starta drugog poluvremena igrači iz Manchestera su pritisnuli velikog suparnika, a do vodstva su došli nakon točno sat vremena igre. Nakon ubačaja Cherkija loše je reagirao golman Arsenala Kepa kojem je lopta ispala iz ruku, a najbrže je reagirao O'Reilly i iz blizine pogodio za 1-0 Manchester Cityja.

Samo četiri minute kasnije prednost je povećana. Nakon lijepe akcije glavom je poentirao Nico O'Reilly zabivši drugi put, za 2-0. Arsenal je do kraja napadao i pokušao zakomplicirati dvoboj. Calafiori je u 78. pogodio vratnicu, a Gabriel gredu u 88. minuti, ali dalje od toga nije stigla vodeća momčad Premier lige.

Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić ostao je na klupi za pričuve Manchester Cityja, dok zbog ozljede Joška Gvardiola nije bilo u kadru.

Liverpool je rekorder po broju osvojenih trofeja Liga kupa, ima ih okruglih deset u svojoj povijesti. Manchester City sada ima devet naslova pobjednika, a slavio je prvi puta nakon 2021. godine.

Manchester United šest je puta slavio u Liga kupu, Chelsea i Aston Villa po pet puta, dok Arsenal ostaje na dva naslova, 1987. i 1993. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia nakon velike pobjede Hajduka: 'Nemam što komentirati'

Manchester CityArsenalCarabao CupPep GuardiolaMateo Kovačić
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
