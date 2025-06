Manchester City doveo pojačanje na Gvardiolovoj poziciji za 40 milijuna eura

Manchester City krenuo je s ljetnim pojačanjima. Iz Wolverhamptona dolazi alžirski lijevi bek Rayan Aït Nouri za 40 milijuna eura, a Fabrizio Romano piše kako je sve gotovo i da se ovaj vikend očekuje liječnički pregled u Manchesteru.

Alžirac rođen u Francuskoj stigao je u Wolvese iz Angersa 2020. i prometnuo se u jednog od najboljih bekova u engleskoj Premier ligi. Igra vrlo ofenzivno i time je bek koji bi se velo lako mogao uklopiti u sustav Pepa Guardiole. Već je pet sezona standardan u redovima Vukova, a u prošloj je sezoni u Premier ligi odigrao 37 utakmica, zabio četiri gola i asistirao čak devet puta.

🚨🔵 Rayan Aït-Nouri to Manchester City, here we go! Agreement club to club done today for total fee close to €40m.



Understand medical tests will take place on Saturday.



The left back accepted City project earlier this week as revealed and medical will take place this weekend. pic.twitter.com/0iirloVTXg