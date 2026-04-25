Tako to rade Bavarci! Od sramote na poluvremenu do velikog preokreta protiv Mainza

Nogometaši Bayerna su već ranije i matematički osigurali novi naslov prvaka Bundeslige, a ove su subote, u 31. kolu, još jednom potvrdili koliko su dominantni u domaćem okruženju.

Mainz je protiv Bayerna vodio 3-0 na domaćem terenu do 53. minute, ali na kraju su gosti iz Muenchena slavili s 4-3. Trener Bayerna Kompany je na početku dvoboja odmarao veliki dio svojih zvijezda što je rezultiralo vodstvom Mainza od 3-0 nakon golova Kohra u 15., Nebela u 29. minuti te Beckera u nadoknadi prvog dijela.

U nastavku utakmice Kompany je u igru uveo Kanea, Olisea i Musialu, kao i hrvatskog nogometaša Josipa Stanišića u 57. minuti, a Bayern je do kraja kreirao veliki preokret. Jackson je u 53. smanjio na 1-3 pa je Olise u 73. zabio za 2-3, a Musiala u 80. za 3-3. Potpuni preokret je uslijedio kada je Kane u 83. minuti bio strijelac za vodstvo i pobjedu Bavaraca.

Važnu je pobjedu u borbi za Ligu prvaka izborio Bayer u gostima kod Koelna gdje je slavio uz dosta sreće s 2-1. Junak sastava iz Leverkusena bio je češki napadač Schick koji je zabio dva gola za 2-0 Bayera. Schick je pogađao s bijele točke u 43. te u 52. minuti. Koeln je do kraja tek smanjio na 1-2 pogotkom Waldschmidta u 78. minuti.

Stanje Wolfsburga sve je teže i taj je sastav uhvatio mršavi domaći bod odigravši 0-0 protiv Borussije iz Moenchengladbacha. Wolfsburg je i dalje pretposljednji na ljestvici, a spas je sve dalje. Hrvatski nogometaš Lovro Majer ostao je tijekom cijele utakmice na klupi za pričuve Wolfsburga.

U derbiju začelja Heidenheim je kao domaćin pobijedio St. Pauli s 2-0. Heidenheim je i dalje posljednji na ljestvici, ali je došao na četiri boda minusa baš od St. Paulija koji je 16., a s te se pozicije na kraju sezone ide u dodatno razigravanje za ostanak.

Heidenheim je poveo već u trećoj minuti golom Zivzivadzea, dok je potvrda slavlja uslijedila u 82. minuti kada je Dinkci zabio za 2-0.

Augsburg i Eintracht su remizirali 1-1 u dvoboju gdje je domaćin poveo golom Kadea u 44. minuti, dok je u 66. izjednačio Doan. Za domaćina je hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić zaigrao od 73. minute.

Posljednje se dvije utakmice igraju u nedjelju, a parovi su Stuttgart - Werder i Borussia (D) - Freiburg.

