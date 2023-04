Europski prvak Real Madrid i hrvatski nogometaš Luka Modrić vode razgovore oko produženja ugovora koji istječe za dva mjeseca, no još uvijek nije ništa dogovoreno niti potpisano, potvrdili su prošloga tjedna iz "Kraljevskog kluba".

Nakon toga je najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano otkrio da je Luka imao sjajne ponude s Bliskog Istoka, htjeli su ga kjlubovi iz Saudijske Arabije i Katara, koji su mu nudili večliki novac, no da Modrić želi ostati u Madridu.

"Vjerujte mi, Modrić je imao sjajne ponude iz Saudijske Arabije i ostalih zemalja, ali njegova strast za ostankom u Realu je iznimno jaka. Očekuje se da produlji ugovor", objavio je romano.

A u četvrtak je dobro obaviješteni madridski list AS potvrdio te informacije i istaknuo da je Modrićev ostanak u Realu već dogovoren.

"Kao što je poznato, ugovor mu je vrijedio do kraja sezone i bilo je puno nesigurnosti vezanih za njegovu budućnost. Ne zbog njegovih izvedbi (koje nisu upitne) ili njegovih godina (njegova je fizička sprema nevjerojatna), nego zbog politike kluba", piše AS u uvodu i podsjeća na Realovu politiku davanja ugovora starijim igračima pa otkriva da je "najvažniji korak da Luka ostane u Madridu do 30. lipnja 2024. već napravljen".

"Modrić je nedavno osobno razgovarao s Florentinom Perezom kako bi mu prenio svoju prioritetnu želju, a to je da nastavi još jednu godinu na novom Bernabeuu i napusti klub u velikom stilu 2024.", otkriva As pa zaključuje:

"Modrić je razgovarao s obitelji i ljudima iz najužeg kruga svog povjerenja nakon čega je donesen zaključak o njegovom ostanku u Madridu."