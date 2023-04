Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (37) potpisat će novi jednogodišnji ugovor s Real Madridom, objavili su početkom ovoga tjedna brojni španjolski mediji, a sada je to potvrdio i legendarni igrač "Kraljevskog kluba" i bivši sportski direktor Predrag Mijatović.

"Peđa" je gostovao na španjolskoj radio postaji Cadena Ser i tamo pričao o stanju u "Kraljevskom klubu" te otkrio da će legendarni "senatori" ubrzo potpisati nove ugovore.

"Dobra vijest je da Kroos ostaje još godinu dana", rekao je na početku Mijatović i dodao:

"Obnova ugovora Benzeme je pri kraju, ali i od Modrića također. Vjerujem da će svi ostati. Ne bi bilo loše vidjeti ih još godinu dana jer će se sljedeće sezone donositi vrlo važne odluke za klub. Ancelotti? Sve ovisi o Ligi prvaka ove sezone..."

Za kraj je govorio o nastupu u Ligi prvaka, gdje će Real Madrid u polufinalu odmjeriti snage s Manchester Cityjem.

" Ono što proživljavamo s ovom generacijom igrača se neće ponoviti. Moramo uživati, jer je to ogromna stvar. U 13 godina je 11 polufinala, pet osvojenih naslova. Nadam se da se neki od momčadi mogu boriti za svoju šestu Ligu prvaka, ali City je momčad koju je vrlo teško pobijediti. Postoje aspekti koji me plaše. Jako sam zabrinut zbog dvojca De Bruyne - Haalanda, kao i zbog izostanka Militaa. Ne znam kako će Ancelotti to riješiti. Jedini način je postići jedan gol više od njih, jer je jasno da će za 180 minuta zabiti", poručio je.

Mijatović je za Real igrao od 1996. do 1999. godine i osvojio domaće prvenstvo, jednu Ligu prvaka, španjolski Superkup te bivši Interkontinentalni kup.

Igračku karijeru završio je 2003. godine, a od 2006. do 2009. bio je sportski direktor Reala.