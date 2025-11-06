Nevjerojatna priča iz Zagorja: 'Dečki, Modrić nam je lajkal škarpu na Domu!'

Na igralištu u naselju Hromec kod Đurmanca osvanuo je mural s brojnim superjunacima, a srce murala krasi lik jednog i jedinog Luke Modrića! Dečki iz Sportskog društva Hromec, među kojima su i igrači Futsal Dinama Mateo Mužar i Patrik Pasariček, potrudili su se odati počast kapetanu hrvatske reprezentacije, piše zagorje-international.hr.

"Današnje hladno jutro počelo je kao i svako drugo – umivanje, oblačenje, odlazak na posao, uglavnom dosadna svakodnevica… U jednom trenutku dolazi poruka koja je skoro pa nadrealna: “Dečki, Luka Modrić nam je lajkal škarpu na Domu!” U stanju šoka, provjeravamo istinitost te vijesti i dolazimo do povijesnog zaključka da je istina i da je Luka Modrić stvarno vidio i lajkao našu oslikanu škarpu na kojoj je njegov lik. Najveći nogometaš svih vremena sad zna za naše kultno igralište i za naš Hromec. Luka, hvala na podršci i pozivamo te da navrneš na nogomet na Hromcu da vidiš sve i uživo, a možda ti dođe volja da si i odigraš koju tekmu s nama!", poručili su dečki iz SD-a Hromec.

Foto: Zagoirje-international.hr

Autorice murala su mlade zagorske umjetnice Ivana Antonić i Kristina Markuš.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To igralište je centralna točka mjesta i zato su dečki poduzeli inicijativu za uređivanje terena. Na zidu su prikazani razni motivi koji su uglavnom prilagođeni djeci i novim naraštajima, a među njima se nalazi i crtež Luke Modrića kao najvećeg sportaša u hrvatskoj povijesti, objavilo je zagorje-international.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil želi igrati s Hrvatskom