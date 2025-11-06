FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'LUKA ZNA ZA HROMEC' /

Nevjerojatna priča iz Zagorja: 'Dečki, Modrić nam je lajkal škarpu na Domu!'

Nevjerojatna priča iz Zagorja: 'Dečki, Modrić nam je lajkal škarpu na Domu!'
×
Foto: Zagoirje-international.hr

Modrić reagirao na sliku murala na igralištu u naselju Hromec kod Đurmanca

6.11.2025.
16:41
M.G.
Zagoirje-international.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na igralištu u naselju Hromec kod Đurmanca osvanuo je mural s brojnim superjunacima, a srce murala krasi lik jednog i jedinog Luke Modrića! Dečki iz Sportskog društva Hromec, među kojima su i igrači Futsal Dinama Mateo Mužar i Patrik Pasariček, potrudili su se odati počast kapetanu hrvatske reprezentacije, piše zagorje-international.hr.

"Današnje hladno jutro počelo je kao i svako drugo – umivanje, oblačenje, odlazak na posao, uglavnom dosadna svakodnevica… U jednom trenutku dolazi poruka koja je skoro pa nadrealna: “Dečki, Luka Modrić nam je lajkal škarpu na Domu!” U stanju šoka, provjeravamo istinitost te vijesti i dolazimo do povijesnog zaključka da je istina i da je Luka Modrić stvarno vidio i lajkao našu oslikanu škarpu na kojoj je njegov lik. Najveći nogometaš svih vremena sad zna za naše kultno igralište i za naš Hromec. Luka, hvala na podršci i pozivamo te da navrneš na nogomet na Hromcu da vidiš sve i uživo, a možda ti dođe volja da si i odigraš koju tekmu s nama!", poručili su dečki iz SD-a Hromec.

Nevjerojatna priča iz Zagorja: 'Dečki, Modrić nam je lajkal škarpu na Domu!'
Foto: Zagoirje-international.hr

Autorice murala su mlade zagorske umjetnice Ivana Antonić i Kristina Markuš.

To igralište je centralna točka mjesta i zato su dečki poduzeli inicijativu za uređivanje terena. Na zidu su prikazani razni motivi koji su uglavnom prilagođeni djeci i novim naraštajima, a među njima se nalazi i crtež Luke Modrića kao najvećeg sportaša u hrvatskoj povijesti, objavilo je zagorje-international.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil želi igrati s Hrvatskom

MuralLuka ModrićFutsal Dinamo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'LUKA ZNA ZA HROMEC' /
Nevjerojatna priča iz Zagorja: 'Dečki, Modrić nam je lajkal škarpu na Domu!'