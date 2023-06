Utakmica protiv Nizozemske bila je sedma u kojoj je hrvatska reprezentacija pod vodstvom Zlatka Dalića na velikim natjecanjima igrala produžetke ili pucala jedanaesterce, pritom ostvarivši čak šest pobjeda.

"To je nestvarno, igraš igraš produžetke, ne na bilo kakvom natjecanju, već na svjetskim i europskim prvenstvima i u Ligi nacija i šest puta pobijediš," prokomentirao je izbornik Dalić nevjerojatan podatak.

Vatreni su pod Dalićevim vodstvom pet puta igrali produžetke na Svjetskim prvenstvima i svih pet puta slavili, bilo nakon 120 minuta, bilo nakon jedanaesteraca.

Još nevjerojatnije zvuči podatak kako je Hrvatska svih pet puta gubila, ali je na kraju pobijedila. Na SP-u u Rusiji protiv Danske, domaćin i Engleske, a na World Cupu u Katru protiv Japana i Brazila.

Sada joj je to uspjelo i u Ligi nacija. I u ovoj utakmici suparnik je poveo, a hrvatski igrači su uzdignutih ruku napustili teren. Jedini produžetak smo izgubili u osmini finala EURO 2020. protiv Španjolske kada smo poveli.

Luka Modrić izgubio je još jedne produžetke kao reprezentativac Hrvatske i to 2016. kada je osmini finala Europsko prvenstva od Čačićevih Vatrenih bolji bio Portugal 1-0.

Ne čudi zato da su mu novinari španjolskog AS-a dali nadimak 'Gospodin produžetak'.

"S gotovo 38 godina on je najstariji igrač na završnom Final Four turniru Lige nacija, a ovo mu je bio osmi put da s hrvatskom reprezentacijom igra produžetke. Posljednjih pet takvih utakmica je igrao u svojim tridesetim godinama, a u njima ukupno nije igrao samo osam minuta", otkriva AS frapantan podatak o Modrićevoj minutaži u produžecima.