Napadač Jose Luis Mato Sanmartin "Joselu", koji je postigao gol za pobjedu Španjolske od 2-1 nad Italijom u polufinalu nogometne Lige nacija, nada se i slavlju nad Hrvatskom u nedjeljnom finalu.

Joselu je u četvrtak navečer ušao u igru u 84. minuti pa u 86. postigao pogodak kojim je Španjolska izborila finale.

"Nije lako kada uđeš u zadnjim minutama, no vidio sam da prijetimo i da bih mogao dobiti loptu u izglednoj situaciji. Bio sam uvjeren u to, a onda se lopta doista i odbila do mene, a kada sam ju poslao u mrežu bio sam neizmjerno sretan. Jako sam zadovoljan što sam pomogao ekipi tim važnim golom", izjavio je 33-godišnji napadač u petak na konferenciji za medije u Enschedeu, gradu u kojem je Španjolska pobijedila Italiju.

Pred medije je izašao nakon kašnjenja od 25 minuta. Španjolska reprezentacija je prije toga vježbala na treningu zatvorenom za medije.

"Ovo su sada prekrasni, jedinstveni trenuci. Možda su meni došli kasno ali uživam kao dijete", rekao je Joselu koji je prije tri mjeseca, s napunjene 33 godine, debitirao za Španjolsku. Od tada je u tri utakmice postigao tri gola. Osim Italiji, dva je postigao Norveškoj, nakon što je također ušao u zadnjih deset minuta.

"Volim biti na terenu, ali okružen sam najboljim igračima. No, svi smo važni bez obzira koliko igrali. Neki, koji su sinoć ostali na klupi za pričuve, vjerojatno su i važniji od mene", napomenuo je.

Joselu je protekle sezone zabio 17 golova u 38 utakmica za Espanyol, no unatoč tome njegov klub je ispao iz prve lige kao predzadnja momčad španjolskog prvenstva.

"Ovo je bila komplicirana sezona, nismo kao klub ispunili cilj. Bilo bi stoga lijepo s reprezentacijom doći do novog trofeja na koji čeka 11 godina", rekao je.

Španjolska je 2012. bila osvojila Europsko prvenstvo.

Španjolski mediji tvrde da je Joselu već dogovorio prelazak u Real Madrid, gdje bi trebao doći umjesto rezervnog napadača Mariana Diaza koji je otišao iz "kraljevskog kluba".

"Vidjet ćemo što će biti idući tjedan, nakon Lige nacija. Prvo moramo pobijediti Hrvatsku, to je sada najvažnije", naglasio je.

Hrvatska, predvođena 37-godišnjim kapetanom Lukom Modrićem, pobijedila je u srijedu Nizozemsku s 4-2 u produžetku utakmice odigrane u Rotterdamu.

"Modrić je još jedan primjer sportaša koji pokazuje da dob ništa ne znači, da je to samo broj. Modrić se nikad ne umara. On je primjer za svu djecu. Iskazao je vrijednosti koje sve nas predstavljaju", rekao je Joselu.

Napadač visok 192 centimetra karijeru je počeo u podmlatku Celte Vigo i Real Madrida pa igrao za Hoffenheim, Eintracht, Hannover 96, Stoke City, Deportivo La Corunu, Newcastle i Alaves.

"Radnik sam, igrao sam u tri najbolje lige na svijetu, naučio sam iz svake ponešto", zaključio je dodavši da je nakon zabijenog gola Italiji primio brojne poruke.

'Hrvatska se nikada ne predaje'

Španjolska reprezentacija u petak putuje iz Enschedea u Rotterdam, gdje će u nedjelju (20.45 sati) igrati protiv Hrvatske.

Španjolski veznjak Rodri, proglašen najboljim igračem utakmice s Italijom, pohvalio je Hrvatsku za polufinalnu pobjedu nad domaćinom Nizozemskom.

"Njen natjecateljski gen je nevjerojatan. Hrvatska se nikad ne predaje. To smo vidjeli i protiv nas na Europskom prvenstvu. To je njena vrlina", izjavio je Rodri u četvrtak navečer.

Rodri koji je ovaj mjesec osvojio Ligu prvaka s Manchester Citijem finalnom pobjedom protiv milanskog Intera, opet će se tako na sredini terena susresti s Marcelom Brozovićem.

Hrvatska i Španjolska su posljednji put igrale međusobno u ljeto 2021. u osmini finala Europskog prvenstva kada je "La Roja" (Crvena) pobijedila s 5-3 u produžetku.