kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (36) vjerojatno će i iduće sezone ostati u redovima španjolskog nogometnog velikana Real Madrida. Ugledni španjolski sportski list Marca objavila je nedavno kako su Modrić i Kraljevski klub dogovorili sve detalje novog ugovora koji će trajati do ljeta 2023. godine.

A kako bi ostao u Realu veznjak je pristao na novo smanjenje plaće. Poznato je da je to lani napravio, a sada je to bio spreman ponoviti te je prihvatio obnoviti ugovor uz deset postotno smanjenje primanja. Međutim, novinar madridskog Asa, Edu Cornago, objavio je da je došlo do preokreta pa je Real odlučio da mu ipak neće smanjiti plaću te bi za iduću sezonu trebao dobiti 9,6 milijuna eura.

Propušta Kup

Osim toga vijesti iz Madrida kažu da će Modrić propustiti utakmicu Kupa kralja s Alcoyanom, koja je na rasporedu u srijedu. Trener Carlo Ancelotti rekao je kako on, Benzema i Mendy imaju manjih problema s ozljedama koje su pokupili tijekom susreta s Getafeom.

Bivši najbolji nogometaš svijeta stigao je, inače, na Santiago Bernabeu 2102. godine iz Tottenhama za 30 milijuna eura. Modrić je u dresu Los Blancosa upisao 410 nastupa i postigao 28 golova. S Realom je osvojio čak 16 trofeja pri čemu i četiri Lige prvaka (2014, 2016, 2017, 2018).