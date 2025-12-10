Modrić se pojavio među klincima Milana: Ono što se dogodilo izazvalo je oduševljenje

Slavni talijanski klub AC Milan podijelio je na svom Instagram profilu dirljivu snimku koja je oduševila navijače diljem svijeta. Uoči blagdana, klub je organizirao božićnu zabavu za svoj omladinski pogon, priredivši djeci nezaboravno iznenađenje – susret s njihovim nogometnim herojima.

Zvijezde poput Luke Modrića i vratara Mikea Maignana dočekale su ih s osmijehom, dijeleći autograme i pozdrave. Posebno emotivan trenutak bio je kada je jedan dječak poručio Maignanu: "Ti nas uvijek spasiš, Mike!", što je izazvalo smijeh kod sjajnog vratara. Igrači su se družili s djecom igrajući stolni nogomet i dijeleći darove, stvarajući pravu blagdansku atmosferu.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada "Rossoneri" pod vodstvom trenera Massimiliana Allegrija, koji je također bio prisutan na zabavi, bilježe sjajne rezultate i nalaze se na vrhu ljestvice Serie A. Nakon nedavne pobjede protiv Torina, igrači su još jednom pokazali svoju veličinu, ovoga puta izvan terena, posvećujući vrijeme budućim generacijama kluba.

AC Milan je ovom gestom pokazao da je više od kluba, prava obitelj koja brine o svojim najmlađim članovima, pružajući im inspiraciju i uspomene koje će pamtiti cijeli život.

