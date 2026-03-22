'GENIJE ODMAH VIDI' /

Novi hvalospjevi za hrvatskog kapetana nakon pobjede Milana

Novi hvalospjevi za hrvatskog kapetana nakon pobjede Milana
Foto: Christian Santi/Alamy/Profimedia

22.3.2026.
12:07
Sportski.net
Milan je u 30. kolu na domaćem terenu slavio protiv Torina i došao na pet bodova zaostatka za Interom, koji ima utakmicu manje.

Hrvatski kapetan za Rossonere odigrao je svih 90 minuta, a ovoga puta nije ni zabio ni asistirao. No, učinio je nešto drugo što je svima zapelo za oko. Bio je to potez prilikom prvog pogotka Milana, kada se Modrić sagnuo kako bi Strahinja Pavlović mogao pucati i zabiti nevjerojatan pogodak.

"Znao je odmah Modric da ovo završava u golu", "Modrić još jednim potezom pokazao klasu", "Genije vidi udarac", "Bravo za Modrića i bravo za Pavlovića" samo su neki od komentara.

Osim Modrića, za Milan u utakmici su nastupila još dva Hrvata. Nikola Vlašić odigrao je čitav susret za Torino i realizirao jedanaesterac, dok je Sandro Kulenović ušao u igru u 89. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia nakon velike pobjede Hajduka: 'Nemam što komentirati'

Ac MilanTorinoSerie A
