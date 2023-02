Europski nogometni prvak Real iz Madrida plasirao se u finale Svjetskog klupskog prvenstva zahvaljujući 4-1 (1-0) pobjedi protiv afričkog doprvaka Al Ahlyja iz Kaira u polufinalu igranom u Rabatu iako kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nije realizirao kazneni udarac.

Real je poveo sa 2-0 golovima u završnici prvog i na početku drugog poluvremena. Prvi pogodak postigao je Vinicius (42) kada se izborio za jednu loptu na 20-ak metara i zatim izbio sam pred vratara te ga rutinski matirao, na 2-0 povisio je Valverde (47), a ključni potez u toj akciji napravio je Modrić koji je sjajnom okomitom loptom proigrao Rodryga, njegov udarac zaustavio je vratar Al Ahlyja, no na odbojenu loptu natrčao je Valverde i popravio propust svog suigrača.

Nadu Al Ahlyju vratio je Ali Maaloul (64-11m) iskoristivši kazneni udarac nakon prekršaja Camavinge, no u završnici utakmice Real je mogao i do uvjerljivije pobjede. U 87. minuti vratar Al Ahlyja Mohamed El Shenawy obranio udarac Modrića s bijele točke nakon prekršaja na Viniciusu, no u sudačkoj nadoknadi su Rodrygo (90+3) i mladi Arribas (90+8), koji je poentirao samo nekoliko sekundi po ulasku na travnjak, postavili konačni rezultat.

Realovog trenera Carla Ancelottija novinari su nakon utakmice pitali za komentar činjenice da je njegova ekipa ponovno promašila penal.

"Moramo birati bolje izvođače. Jasno je da će i oni koji su određeni za izvođače nekada promašiti. Luka ih inače puca dobro i hijerarhija se kod mene zna: Benzema i Modrić su prvi izbori za penale, a kada nema njih, onda Asensio", poručio je Ancelotti.

Real će u finalu u subotu također u Rabatu igrati protiv saudijskog Al Hilala koji je u utorak u prvom polufinalu svladao prvaka Južne Amerike, brazilski Flamengo sa 3-2.