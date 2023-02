Europski nogometni prvak Real iz Madrida plasirao se u finale Svjetskog klupskog prvenstva zahvaljujući 4-1 (1-0) pobjedi protiv afričkog doprvaka Al Ahlyja iz Kaira u polufinalu igranom u Rabatu iako kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nije realizirao kazneni udarac.

Real je poveo sa 2-0 golovima u završnici prvog i na početku drugog poluvremena. Prvi pogodak postigao je Vinicius (42) kada se izborio za jednu loptu na 20-ak metara i zatim izbio sam pred vratara te ga rutinski matirao, na 2-0 povisio je Valverde (47), a ključni potez u toj akciji napravio je Modrić koji je sjajnom okomitom loptom proigrao Rodryga, njegov udarac zaustavio je vratar Al Ahlyja, no na odbojenu loptu natrčao je Valverde i popravio propust svog suigrača. Taj potez pogledajte OVDJE.

Nadu Al Ahlyju vratio je Ali Maaloul (64-11m) iskoristivši kazneni udarac nakon prekršaja Camavinge, no u završnici utakmice Real je mogao i do uvjerljivije pobjede. U 87. minuti vratar Al Ahlyja Mohamed El Shenawy obranio udarac Modrića s bijele točke nakon prekršaja na Viniciusu, no u sudačkoj nadoknadi su Rodrygo (90+3) i mladi Arribas (90+8), koji je poentirao samo nekoliko sekundi po ulasku na travnjak, postavili konačni rezultat. Modrićev promašaj pogledaj OVDJE.

Modrić je igrao do pete minute sudačke nadoknade. Real će u finalu u subotu također u Rabatu igrati protiv saudijskog Al Hilala koji je u utorak u prvom polufinalu svladao prvaka Južne Amerike, brazilski Flamengo sa 3-2.

Madridski će sastav imati priliku po peti put osvojiti ovo natjecanje, nakon 2014., 2016., 2017. i 2018. godine.