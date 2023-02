U Zagrebu je u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo bivši hrvatski nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević. Blažević je preminuo nakon što se duže vrijeme borio sa zloćudnom bolešću, koja je, nažalost, metastazirala.

Prvi put dijagnosticiran mu je karcinom prostate 2011. godine, no Blažević se othrvao opakoj bolesti. Godinu dana nakon toga operiran je i zbog melanoma u početnoj fazi. U rujnu 2019. teška se bolest još jednom vratila, a nažalost ovoga puta Ćiro nije izašao kao pobjednik.

Prije dvije godine Ćiro je gostovao u Podcast Inkubatoru, gdje je ispričao jednu sjajnu, duhovitu anegdotu.

Kakva priča

"Osim Mandžukića, tko je najveći đilkoš kojeg si trenirao? Pamtite li još nekoga kao đilkoša osim Mandžukića?", pitao ga je voditelj podcasta.

"Goca Jurić", ispalio je Blažević.

"Kako je on utjecao na svlačionicu? Je li on stvarno bio, kao što je Mamić pričao, kad bi vikao 'ajmo', da se svima ledi krv u žilama?", dodao je voditelj.

"To je u klubu mogao, ja govorim o njemu kao reprezentativcu. Tamo je mora biti kuš. Ali je napravio nešto što mu ja nikako ne mogu zaboraviti. Igramo presudnu utakmicu protiv Ukrajine u Kijevu. Ja sam spremio teoriju. Nikad u tih šest godina kao izbornik nijedan mi reprezentativac nije rekao ja bih treneru ovako ili onako. Najedanput se javi on koji je tek došao: ‘Šefe mogu li nešto reći?’ Pomislim što ćeš ti kazati je*o ti ja mater. Mislim se valjda hoće reći 'šefe ne mogu ja igrati zadnjeg' da mi ne poremeti koncepciju. Ali ipak mu kažem ‘reci'. A on kaže: ’Šefe, je*at ćemo im majku’", ispričao je Blažević i nasmijao se od srca te dodao.

"A onaj Ševčenko prolazio je pokraj njega kao pokraj krep papira. To je Goce kojeg volim i s kojim se čujem. On je onako pravi drugar", završio je ovu priču.