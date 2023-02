Kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću (37) ugovor s Real Madridom istječe na kraju sezone i vlada velika neizvjesnost hoće li mu klub ponuditi produljenje. Luka je puno puta rekao da mu je san nastaviti u dresu Reala, trener Carlo Ancelotti je siguran da će mu klub ponuditi ugovor, no još uvijek se ništa po tom pitanju nije dogodilo.

Sada je portal OneFootball objavio da će u Realu ponuditi novi ugovor Modriću, ali samo ako ispuni jedan uvjet - da prestane igrati za reprezentaciju.

OneFootball piše da je Real postavio ultimatum o kojemu ne želi pregovarati i, ak ne pristane, sljedećeg jeta će morti napustiti Kraljevski klub.

U Realu su, naime, bili uvjereni da će se Luka povući iz reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva u Kataru, no on to nije učinio, već jer rekao da definitivno ostaje i za Final Four Lige nacija, što je navodno razočaralo ljude u klubu.