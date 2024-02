Luka Modrić (38) je u nedjelju zabio gol za pobjedu Real Madrida nad Sevillom (1:0) u 26. kolu La Lige.

Modrić je susret počeo na klupi i u igru ušao u 75. minuti, a šest minuta kasnije fenomenalnim udarcem s 18 metara majstorski zabio pogodak koji je odlučio utakmicu. Bio je to njegov drugi ligaški gol ove sezone nakon što je u prosincu zabio u pobjedi protiv Villarreala (4:1).

Modrić je imao 38 godina, pet mjeseci i 16 dana kada je zabio taj pogodak i još ga malo dijeli do toga da postane najstariji strijelac za Real.

Trenutno je Luka drugi na listi Realovih najstarijih strijelaca. Još je prije nekog vremena preskočio trećeg najstarijeg strijelca u povijsti Reala, legendarnog Alfreda di Stefana koji je zabio s 37 godina, 10 mjeseci i tri dana pa je sada ispred njega samo još jedna legenda 'Losa Blancosa' - Ferenc Puškaš koji je 1965. zabio Sevilli s 38 godina, sedam mjeseci i 19 dana.

A kada bi najranije Modrić mogao skinuti njegov rekord?

Prva prilika za Modrića da postane najstariji strijelac u povijesti Reala je za malo više od dva mjeseca, 5. svibnja 2024. godine kada će imati 38 godina, sedam mjeseci i 26 dana, a tada Kraljevski klub igra protiv Cadiza na svom terenu.

Cadizu ove sezone ne ide bajno u La Ligi, nakon 26. kola nalaze se u zoni ispadanja i na papiru izgledaju kao idealna momčad za zabijanje gola. Nadamo se samo da tada Luka neće imati problema s nekom ozljedom i da će mu Carlo ancelotti dati minutažu.

Modrić je na korak do još jednog velikog rekorda i on je nešto lakše dohvatljiv. On, naime, može postati najstariji igrač koji je ikada zaigrao za Real. I taj rekord drži Puškaš koji je zadnju utakmicu za 'Kraljeve' odigrao u dobi od 38 godina, sedam mjeseci i 19 dana, kada je zabio i pogodak pa će Luka imati priliku u utakmici protiv Cadiza postaviti dva nestvarna rekorda i upisati se još dublje u povijest Reala.

