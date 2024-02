Real Madrid je ugostio Sevillu, te joj nikako nije mogao postići pogodak, sve dok Carlo Ancelottina teren nije u 75. minuti poslao Luku Modrića, a on je šest minuta kasnije udarcem s 18 metara majstorski zabio gol koji je odlučio utakmicu.

Bio je to njegov drugi ligaški gol ove sezone nakon što je u prosincu zabio u 4-1 pobjedi protiv Villarreala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon susreta Modrića su ishvalili španjolski mediji, a o njemu je biranim riječima govorio i Ancelotti na konferenciji za medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Modrićev gol? Zaslužio je. Zaslužio je naše slavlje. Teško ga je ostaviti na klupi. On je primjer za sve igrače", rekao je pa se osvrnuo na njegovu budućnost jer Luki ugovor s Realom istječe na kraju sezone i još se ne zna hoće li ga produžiti ili karijeru nastaviti u nekoj drugoj sredini:

"Njegova budućnost je u njegovim rukama, sve ovisi o njemu. Čekat ćemo njegovu odluku. Hoće li produžiti ugovor? Ista situacija kao s Kroosom i Nachom, klub će to riješiti u sljedećim mjesecima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kako da mu pomognem? Jako je teško, znam što to znači. Razumijem kad je Luka tužan, ali ovo nije njegov kraj. Cijeli svijet to misli, a on ne! Još uvijek ima noge, energiju . Ovo nije kraj njegove karijere. Pogledajte ga, ima 39 godina!", rekao je i zaključio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

""Ne mogu biti u Modrićevoj glavi. On je vrhunski dečko, vrlo skroman, volim ga. Ne znam želi li ostati i biti zamjena. Ali ono što kažem je da nije važno koliko minuta koje igrate, nego kvaliteta tih minuta."

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u dvije utakmice protiv Rumunjske može napraviti veliki korak prema prvom mjestu. Dvoboje 28. veljače i 3. ožujka pratite na Voyo.