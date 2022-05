Nogometni svijet oduševljen je jučerašnjim epskim povratkom Reala u Madridu protiv Man Cityja i plasmanom u finale Lige prvaka, u kojem će igrati protiv Liverpoola, s kojim će se boriti za svoj 14. naslov prvaka Europe 28. svibnja na Stade de France.

Svi su junaci

Rodrygo je s dva gola u samom finišu utakmice junak utakmice, ali prema Twitteru, niti ostali ne zaostaju. Ni malo... Svi koji su igrali, uključujući našeg Luku Modrića, dali su svoj obol ovom velikom, grandioznom uspjehu Reala, jer bili su u ponoru, zaostajali dva gola za produžetak, a utakmica se već približavala svome kraju.

OVDJE, primjerice, možete pogledati kakvu dramu na klupi i uz aut liniju, su proživljavali Marcelo i Luka, koji je bio zamijenjen u 75. za Camavingu, pretpostavlja se zbog izgubljene energije. Jer, Luka je odigrao ratničku, borbenu, jako dobru utakmicu i bio je jedan od najboljih u svojoj momčadi. Prema nekom našem objektivnom sudu, Luka je uz Benzemu, Rodryga, Viníciusa Júniora, Courtoisa, Nacha Fernándeza, Benjamina Mendya i Camavinge koji je ulaskom donio baš tu potrebnu energiju, bio najistaknutiji pojedinac. Da, stvarno su svi odigrali vrhunski.

Moćni Real i pametni Ancelotti

Koliko je Real jak i kako je dobre poteze povukao Carlo Ancelotti, svjedoči i podatak o izmjenama. Naime, na Twitteru se pojavilo zanimljivo razmišljanje jednog od brojnih nogometnih kanala. "Kako je City izgubio od Reala? Pep Guardiol zamijenio je De Bruynea za Gundogana. Tad je City zabio. Carlo Ancelotti je, nakon toga u utakmici, zamijenio vezne lidere Casemira i Modrića za Asensija i Camavingu, koji su donijeli energiju. Pep je na to odgovorio zamjenom Mahreza, strijelca briljantnog gola za 1-0, kao i G. Jesusa za Grealisha i Fernandinhoa. Pet minuta poslije, Rodrygo je zabio dva put".

Luka opet glavna tema

Kako bilo, naš Luka opet je glavna tema. Kako i ne bi, čovjek ima 36. godina, a i dalje je jedan od elitnih veznjaka svijeta i uz Karima Benzemu lidera Reala, velikog Reala iz Madrida. Modrić je u Madridu ovjenčan apsolutnom slavom i tamošnji mediji dali su mu nadimak Don Luka. Taj nadimak provlači se kroz zadnje utakmice u španjolskom medijskom eteru, znači već neko vrijeme, a Marca je to nakon rapsodije Reala protiv Man Cityja na Santiago Bernabeuu jako dobro objasnila konstatacijom o našem Luki...

"On je kvalitetom i odanošću obilježio čitavu generaciju madridista. U prvom poluvremenu potpuno je utišao Kevina De Bruynea i potpuno zapalio Bernabeu. Modrić je igrač kojem se mora dopustiti da se umirovi u Real Madridu kada god on to želi. On je čisti Real Madrid. Don Luka i nitko više".

Real protiv Liverpoola za trofej Lige prvaka

Za spomenuti kako je u utorak, u uzvratnoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka, Liverpool preskočio Villarreal, a u srijedu mu se pridružio i Real Madrid koji je nakon produžetaka sa 3-1 pobijedio Manchester City nadoknadivši poraz 3-4 iz prve utakmice.

City je poveo u 73. minuti golom Riyada Mahreza, no Real je u sudačkoj nadoknadi golovima Rodryga (90, 91+2) okrenuo rezultat i izborio produžetak. Karim Benzema je iz kaznenog udarca u 95. minuti postavio konačnih 3-1.