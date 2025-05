Navijači Reala napali Mbappéa jer Modriću nije dao penal, ali pojavila se snimka koja sve otkriva

Luka Modrić prošle se subote oprostio od Madrida i navijača Reala na utakmici protiv Sociedada. Utakmicu su obilježile suze svih okupljenih prilikom izlaska Modrića iz igre u 87. minuti. Utakmicu je obilježio i jedanaesterac kojeg je izveo Kylian Mbappé, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama koje su smatrale da je Modrić trebao izvesti kazneni udarac i pogotkom se oprostiti.

Francuski napadač bio je tako žrtva napada, ali to nije zaslužio jer se i Modrić složio da Mbappé treba izvesti kazneni udarac jer se borio za europsku Zlatnu kopačku do koje je na karaju i došao. Sezonu je završio s 31 golom i tako završio ispred drugoplasiranog Sportingovog igrača Viktora Gyökeresa. “Jako me pogodilo što ljudi misle da sam sebičan i da nisam htio prepustiti penal Luki kad je stadion to tražio. To nije moj način shvaćanja nogometa. Luka i ja smo se unaprijed dogovorili, prvi penal je moj, a ako bude drugog, on će ga izvesti”, rekao je Mbappé, a na društvenim mrežama se pojavila snimka koje pokazuje kako je i na terenu Modrić odbijao izvesti jedanaesterac i govorio da ga Kyllian mora izvesti.

Navijači na stadionu bili su glasni da ga Luka treba izvesti, ali društvene mreže bez razloga su napale francuskog napadača iza kojega je vrlo uspješna prva sezona u Real Madridu, svim kritikama i poteškoćama unatoč.

