Modrić se okrenuo Ancelottiju i rekao: 'Taj dečko je zvijer'

Momčad iz glavnog grada Španjolske došla je do važna tri boda u ogledu protiv Bilbaa zahvaljujući pogotku postignutom u samoj završnici utakmice. Santiago Bernabéu eruptirao je u trećoj minuti sudačke nadoknade kada je Federico Valverde neobranjivo zatresao mrežu i osigurao trijumf Realu koji tako ostaje u igri za vrh ljestvice.

Luka Modrić koji je u tom trenutku već bio na klupi emotivno je doživio završnicu i s puno oduševljenja dočekao presudni trenutak. Kako prenosi Defensa Central, hrvatski veznjak je u razgovoru s trenerom Carlom Ancelottijem izjavio:

"Ovaj dečko je zvijer, nitko ne šutira poput njega."

Utakmica je bila obilježena dominacijom domaćina u posjedu lopte i inicijativi, ali su gosti iz Baskije odolijevali sve do samog kraja zahvaljujući kompaktnoj obrambenoj postavi i vrlo discipliniranoj igri. Real je konstantno pokušavao pronaći put do mreže preko krila, no konkretnijih prijetnji u prvom dijelu nije bilo.

Najaktivniji pojedinci u napadačkom dijelu bili su Vinicius Junior i Rodrygo, no njihovi prodori nisu urodili plodom. U veznoj liniji, Luka je svojim iskustvom i preciznim dodavanjima pokušavao uspostaviti ritam i razbijati postavljenu obranu gostiju.

Iako su Kraljevski imali golemu premoć u lopti – gotovo tri četvrtine vremena bila je u njihovom posjedu – Bilbao je bio čvrst, oprezan i vrlo organiziran. Ipak, u trenucima kad se činilo da će susret završiti bez pogodaka, obrana gostiju nije uspjela izbiti loptu iz opasne zone, a Valverde je iz teške pozicije nevjerojatno pogodio volejem za veliko slavlje domaćih.

Modrić je bio na terenu do 78. minute i tijekom svojih gotovo 80 minuta pokazao zašto i dalje uživa veliko povjerenje navijača i stručnog stožera. Zabilježio je jedno izraženo proigravanje koje je moglo rezultirati pogotkom, pet puta je precizno pronašao suigrače u ključnim trenucima, uzeo je tri lopte, a u duelima je bio vrlo učinkovit. Izveo je 12 dugih dodavanja, od čega je osam bilo točno, a s loptom je bio u kontaktu čak 102 puta. Njegova distribucija bila je gotovo besprijekorna – 77 uspješnih dodavanja iz 85 pokušaja.

Nakon ovog trijumfa, Real ostaje na drugoj poziciji s 69 osvojenih bodova, a vodeća Barcelona ima četiri više. Već za nekoliko dana madridsku momčad očekuje novo iskušenje – gostovanje kod Getafea, a nadolazeći vikend donosi i veliki okršaj s Barcelonom u finalu nacionalnog kupa.