Talijani donose senzaciju: Modrić spreman potpisati za europskog velikana

Luka Modrić je pristao, potpisat će za AC Milan, prenosi talijanska La Repubblica! Navodno je Modrić spreman potpisati, a pregovori napreduju dobro ako je za vjerovati talijanskom izvoru.

Igli Tare, novi sportski direktor Milana žarko je želio dovesti Modrića, a čini se da protiv toga nema ništa niti novi trener Massimiliano Allegri. Modrić će s Realom igrati na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u pa će nakon toga napustiti klub, a bilo je jasno da Modrić želi igrati za reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu sljedećega ljeta.

