Luis Enrique: 'U redu sam s tim da sam jedan od najplaćenijih trenera na svijetu'

Trener PSG-a, Luis Enrique prokomentirao je objavu detalja njegovog ugovora u francuskim medijima.

Iako je 56-godišnjak potvrdio da su brojke astronomske, španjolski stručnjak ipak smatra kako takve teme uopće ne bi trebale biti predmet javne rasprave.

Ugledni L’Équipe objavio je naime popis najplaćenijih trenera prvenstva, prema kojem Enrique uvjerljivo drži vrh s mjesečnom plaćom od milijun eura bruto. Koliko je on ispred konkurencije, najbolje pokazuju primanja njegovih najbližih pratitelja: Paulo Fonseca u Lyonu zarađuje 350.000 eura, dok Habib Beye na klupi Marseillea prima 230.000 eura mjesečno.

"Mislite li da je igrače uistinu briga kolika je moja plaća?", zapitao je Enrique novinare uz osmijeh i dodao:

"Smatram da je razgovor o ovome neprimjeren. Da, jedan sam od najplaćenijih trenera na svijetu. Ja sam u redu s tim."

Enrique, koji je u Pariz stigao 2023. godine, mogao bi uskoro produžiti svoj ugovor koji istječe 2027., i to uz značajnu povišicu kao nagradu za sjajan posao koji je napravio s momčadi. Bivši španjolski izbornik s klubom je osvojio 10 trofeja, uključujući povijesnu šesterostruku krunu 2025. godine te prvi klupski naslov pobjednika Lige prvaka.

Prema L'Équipeu, njegova bi plaća u novom ugovoru mogla dosegnuti 20 milijuna eura godišnje. Time bi se svrstao u sam svjetski vrh, na listu koju predvode Diego Simeone (29.8 milijuna eura u Atlético Madridu), Simone Inzaghi (25.1 milijun eura u Al Hilalu) i Pep Guardiola (23.8 milijuna eura u Manchester Cityju).

Nakon reprezentativne stanke, Paris Saint-Germain se sutra vraća prvenstvenim obvezama utakmicom protiv Toulousea. Time za parišku momčad počinje raspored od šest utakmica u šest tjedana, u kojima klub ima ambiciju obraniti naslov pobjednika Lige prvaka. Već u utorak dočekuju Liverpool, a uzvratna utakmica u Engleskoj igra se šest dana kasnije.

