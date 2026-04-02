PSG razvalio konkurenciju: Evo tko zarađuje milijune svaki mjesec

Napadač Paris Saint-Germaina i francuske reprezentacije Ousmane Dembélé, s procijenjenom bruto mjesečnom plaćom od 1,5 milijuna eura, i njegov španjolski trener Luis Enrique (milijun eura) najplaćeniji su igrač i trener u Ligue 1 u 2026. godini, prema istraživanju koje je u četvrtak objavio L'Equipe.

Među igračima, 13 najviših plaća u ligi isplaćuje se PSG-u, od Dembéléa do francuskog reprezentativnog vratara Lucasa Chevaliera (500.000 eura bruto mjesečno).

Brazilski reprezentativni branič Marquinhos (1,12 milijuna eura), marokanski reprezentativni branič Achraf Hakimim (1,1 milijun eura) i francuski reprezentativni branič Lucas Hernandez (1,1 milijun eura) također imaju bruto mjesečne plaće veće od milijun eura.

Danski reprezentativni veznjak Olympiquea iz Marseillea Pierre-Emile Höjbjerg ima najveću plaću od igrača koji ne igraju za PSG s bruto mjesečnom plaćom koju L'Equipe procjenjuje na 500.000 eura, što je bolje od njegovih suigrača Masona Greenwooda i Geoffreya Kondogbije koji zarađuju 450.000 eura bruto mjesečno.

Među trenerima, Luis Enrique je daleko najplaćeniji: u Lyonu, Portugalac Paulo Fonseca ima drugu najveću plaću u Ligue 1 s 350.000 eura bruto mjesečno, ispred Habiba Beyea i njegovih 230.000 eura bruto mjesečno u Marseilleu.

Najslabije plaćeni trener je Benoît Tavenot, koji u Metzu prima 25.000 eura bruto mjesečno, piše L'Equipe.

U prosjeku, prema L'Equipeu, PSG svojim igračima isplaćuje 650.000 eura bruto mjesečnih plaća (u usporedbi sa 647.000 eura prošle godine), ispred Olympique iz Marseillea s 300.000 eura (u usporedbi s 250.000 eura u 2025.) i Monaca sa 140.000 eura (isto kao i prošle godine).

