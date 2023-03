Derbi della Capitale / Ludi rimski derbi: Bakljade, sukob navijača i tvrdi talijanski nogomet kroz oko kamere

Kao i uvijek tako je i nedjeljni rimski derbi bio iznimno žestok i napet, a taj susret 27. kola talijanske Serie A dobili su nogometaši Lazija s minimalnih 1-0. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 32. minuti. Tada je Ibanez, Brazilac u redovima Rome, dobio drugi žuti karton i nakon toga je sastav Josea Mourinha ipak bio inferioran u odnosu na gradskog rivala. Jedini pogodak postignut je u 65. minuti kada je vrlo lijepo suprotni kut Rominih vrata pogodio Mattia Zaccagni. Roma je unatoč igraču manje izjednačila odmah u idućem napadu. Strijelac je bio Casale, no VAR je poništio pogodak zbog zaleđa. Do kraja se rezultat nije mijenjao te je Lazio po drugi puta ove sezone pobijedio mrskog rivala i to drugi put s 1-0. Ranije u sezoni Lazio je slavio golom Felipea Andersona. Hrvatski nogometaš Toma Bašić ušao je za Lazio u igru u 89. minuti, a njegova je momčad privremeno skočila na drugo mjesto ljestvice. Roma je ostala peta. Lazio je u zadnje tri utakmice, jedna u Serie A i dvije u Europskoj ligi, bio bez pobjede, upisao je remi i dva poraza. No, bila je ovo peta prvenstvena utakmica u nizu Lazija kako nije primio pogodak.