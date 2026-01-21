Luda priča iz Kolumbije: Poznati nogometaš postao otac s 11 godina

Nevjerojatna priča dolazi iz Kolumbije. Naime, kćer bivšeg reprezentativca Edwina Cardone, kolumbijska influencerica Ana Maria, koncem prošle godine proslavila je 22. rođendan. To samo po sebi ne bi bila vijest da Cardona nije još uvijek aktivni nogometaš koji je par dana ranije proslavio 33. rođendan.

Iako ta informacija zvući kao izmišljotina kratki pregled društvenih mreža nogometaša s 45 nastupa za svoju zemlju ukazuje na to da je priča istinita. Iako sam Cardona nikada nije potvrdio niti opovrgnuo priču, nekoliko je izvora objavilo kako je Cardona postao otac s jedanaest godina nakon što je njegova tada četrnaestogodišnja cura, a danas supruga, zatrudnjela. Samu činjenicu da joj je otac potvrdila je i Ana Marija, a osim nje, braćni par Cardona ima još dvoje djece - petnaestogodišnju Mariju Angelu i sina Emilijana (12).

Cardona je u karijeri igrao za Bocu Juniors, Atletico Nacional i još nekoliko klubova, a s reprezentacijom je uzeo broncu na Copa Americi 2021.

