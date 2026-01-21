FREEMAIL
ČUDO /

Najugodnije iznenađenje Lige prvaka golom u nadoknadi došlo na prag prolaska

Najugodnije iznenađenje Lige prvaka golom u nadoknadi došlo na prag prolaska
Foto: Hmb Media/claus/imago Sportfotodienst/profimedia

Na ljestvici vodi Arsenal sa 21 bodom, Real Madrid i Bayern imaju po 15 bodova

21.1.2026.
21:17
Hina
Hmb Media/claus/imago Sportfotodienst/profimedia
U susretu sedmog kola nogometne Lige prvaka Galatasaray i Atletico Madrid su odigrali 1-1, dok je Karabag slavio sa 3-2 protiv Eintrachta golom u sudačkoj nadoknadi.

Atletico je poveo već u četvrtoj minuti golom Giuliana Simeonea, no Turci su izjednačili u 20. minuti nakon što je Marcos Llorente svladao vlastitog vratara.

Gosti su u 59. minuti imali sjajnu priliku za novo vodstvo, no Marc Pubill nije najbolje zahvatio loptu. U 85. minuti je Antoine Griezmann opasno zaprijetio iz slobodnog udarca, ali je domaći vratar Ugurcan Cakir odlično obranio.

Atletico je trenutačno osmi sa 13 bodova, dok turski sastav drži 16. poziciju sa 10 bodova.

U drugom susretu Karabag je pobijedio Eintracht Frankfurt sa 3-2 golom Bahlula Mustafazada u četvrtoj minuti nadoknade.

Mustafazad je tako od tragičara postao junak domaćeg sastava. Kod prvog gola njemačkog sastava lopta mu je prošla kroz noge, a u 77. minuti je skrivio kazneni udarac. No, sve je naplatio pobjedničkim golom koji Azere ostavlja u igri za prolaz.

Camilo Duran je doveo domaćine do prednosti u četvrtoj minuti, no samo šest minuta kasnije izjednačio je Can Yilmaz Uzun.

Njemački sastav je okrenuo rezultat u 78. minuti golom Faresa Chaibija iz jedanaesterca, međutim, dvije minute kasnije domaćin je nakon odlične akcije izjednačio drugim golom Durana. Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Karabag je u četvrtoj minuti izborio važnu pobjedu. Hrvatski vratar Fabijan Buntić nije branio za Karabag.

Večeras se još sastaju Atalanta - Athletic Bilbao, Chelsea - Pafos, Bayern - Union Saint-Gilloise, Juventus - Benfica, Newcastle United - PSV Eindhoven, Marseille - Liverpool, te Slavia Prag - Barcelona.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 21 bodom, Real Madrid i Bayern imaju po 15 bodova, no bavarci imaju i susret manje. Tottenham je na 14, a zatim slijede PSG, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid i Atalanta sa po 13 bodova.

Liga Prvaka Qarabag Ateltico Madrid Eintracht Frankfurt Galatasray
Najugodnije iznenađenje Lige prvaka golom u nadoknadi došlo na prag prolaska