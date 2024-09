Lovro Majer nije na raspolaganju izborniku Hrvatske Zlatku Daliću za rujanski ciklus Lige nacija. U četvrtak, s početkom u 20.45, Vatreni na stadionu Benfice igraju 1. kolo nove sezone Lige nacija protiv Portugala, a tri dana kasnije na Opus Arenu dolazi Poljska. Taj dvoboj na rasporedu je u isto vrijeme. Majer je ozlijedio ligamente gležnja desne noge na početku sezone u koju je zakoračio sjajno...

Bayernu iz Munchena je na otvaranju Bundeslige u 8 minuta stavio dva gola. Od 47. do 55. preokrenuo je rezultat u vodstvo domaćeg sastava 2-1, ali ipak je bavarski gigant na kraju slavio 3-2.

Umjesto Majera, Dalić je aktivirao pretpoziv Nikoli Mori. Zvijezda hrvatske nogometne reprezentacije i Wolfsburga dala je intervju portalu Net.hr.

"Nažalost, nisam na raspolaganju izborniku i suigračima u reprezentaciji. Najteže su mi ovakve situacije, kad ne možeš pomoći momčadi i suigračima. Ništa, za prolivenim mljekom nema plakanja. Sad se trebam samo fokusirati na oporavak", priča nam Lovro Majer.

"Hrvatska u svako natjecanje ulazi s ciljem što boljeg rezultata, jer je uspješna momčad s pobjedničkim mentalitetom. Ova Liga nacija je bitna zbog tog statusa nositelja u eurokvalifikacijama za SP u Kanadi, SAD-u i Meksiku, pa želimo u nju zakoračiti pozitivno, pobjedom ako je moguće. Teško mi je komentirati jer nisam s dečkima, ne želim im stvarati nikakav pritisak i najavljivati spektakle. Vjerujem u suigrače, bez obzira na situaciju s ozljedama koja nije lagana, ali ni prvi, ni zadnji put", dodaje veznjak Hrvatske i Wolfsburga.

Situacija u reprezentaciji nije lagana. Stvar se pretvorila u bolnicu.

"Izbornik će sve dobro posložiti i dečki će dati sve od sebe. Sigurno će donijeti najbolju odluku i složiti ekipu kako spada. To je najbitnije u ovom trenutku. Ima ozljeđenih dosta, ali s druge strane, mislim da to ne mijenja previše. Hrvatska ima jako puno kvalitetnih igrača i siguran sam da će to dobro izgledati, te da će reprezentacija napraviti dobar rezultat u ove dvije utakmice", govori Lovro Majer.

Od Dinama, Dubrave, Trnja i Lokomotive u mlađim uzrastima, pa do seniora Lokomotive, Dinama, Rennesa i sad Wolfsburga, Sve stepenice Lovro je marljivo prošao bez preskakanja.

Njegov otac Egon Majer, nekadašnji taekwondo reprezentativac, usadio mu je ljubav prema sportu i spartanski način života. Uvijek se Lovro znao izboriti za sebe. Takav je i na terenu, zna se izvući iz teških situacija i pronaći dobro i kvalitetno rješenje.

"Zadovoljan sam svojim dosadašnjim tijekom karijere. Kao svaki sportaš uvijek gledam svoj napredak, ne samo individualni, nego i kolektivni. Uvijek može bolje, ima stvari koje moram popraviti, ali čitava moja karijera ide nekim svojim putem, normalnim, prirodnim. Svjestan sam koliko je još karijere ispred mene i veseli što još mogu napredovati", objašnjava Lovro Majer.

Ne smatra se zvijezdom niti gleda na svoj status u hrvatskom nogometu. Lovro Majer igrački je narastao, a s dobrim igrama dolazi i bolji status. Ne gleda na sebe kao sad na neku zvijezdu.

"Radim ono što volim i baš uživam u tome. Uvijek sam htio biti profesionalni nogometaš i sad kad sam to ostvario, trudim se biti što bolji. Sve ostalo dođe samo od sebe. Treba biti strpljiv i raditi. Evo recimo, moj trener u Wolfsburgu Ralph Hasenhüttl rekao mi je da samo igram svoj nogomet. Wolfsburg ima neke svoje drugačije sisteme igre, zadatke i jednostavno mi je kazao da samo pridonosim ekipi, da budem svoj i da će tako biti najbolje. Nitko od nas u momčadi ne razmišlja hoće li igrati u prvih 11, nego da bude što bolji, jer jedino tako može igrati u prvih 11."

Ne stvara mu pritisak ni to što ga neki zovu nasljednikom Luke Modrića i što će sad imati važniju ulogu u reprezentaciji, koju će Dalić u ovoj Ligi nacija slagati za eurokvalifikacije za SP i, ako se plasiramo - Mundijal. Od njega se očekuje da bude jedan od nositelja igre.

"Ne razmišljam o tome, iako ti takve usporedbe laskaju. Samo gledam da ispunim sva očekivanja izbornika, sve postavljene i dogovorene zadatke, da gledam samog sebe i da dam sve od sebe za reprezentaciju Hrvatske. To je jedina i ispravna formula koja će te dovesti do uspjeha. Svi koji su tu, senatori poput Luke, Krame, Matea i ostalih, oni i dalje puno pridonose momčadi. Ova Hrvatska ima savršen miks mladosti i iskustva, spoj je idealan, a u izbornika ne treba sumnjati kako će to on posložiti. Dosadašnji rezultati govore sve o njemu", izjavio je Lovro Majer.

Marko Pjaca pod povećalom je u predvečerje utakmice s Portugalom. Mogao bi zaigrati na desnom beku u formaciji 3-5-2. U Dinamu je pokazao da može biti dobar i na suprotnoj strani. Qarabagu je gol vrijedan potvrde Lige prvaka u Bakuu postigao ušavši u sredinu s desne strane i opalivši neobranjivo ljevom, slabijom nogom. Zlatko Dalić je Majera na Euru koristio na desnom krilu, pa je sa svojom lijevom nogom ulazio u sredinu.

"Istina, navikli smo i on i ja igrati na suprotnim stranama terena, ali nema veze gdje tko igra. Nemam problem igrati i desno. Što trener ili u ovom slučaju izbornik očekuju od mene, to ću igrati. Ponekad trebaš i pokrpati neke stvari, biti u ulozi momčadi. Vidimo kako je Marko Pjaca u ulozi momčadi u Dinamu, gdje igra na desnoj strani. I igra odlično, zabija bitne golove. U dobroj je formi i vjerujem da će to odraditi na visokoj razini".

Nedostaju li Dinamo i Zagreb Lovri Majeru?

"Naravno, zafali mi, baš stisne jako oko srca. Zagreb je moj grad, Dinamo moj klub, iako sam sad igrač Wolfsburga i potpuno u službi momčadi i kluba, kao profesionalac. Međutim, puno mi toga nedostaje iz Zagreba, atmosfera i ljudi isto. Pratim Dinamo, sve gledam i presretan sam što Dinamo tako dobro igra i što se plasirao u Ligu prvaka. Dinamo stvarno ima jaku momčad i nikom neće biti lako igrati u Ligi prvaka protiv njih."

Majer tvrdi kako Dinamo u novom formatu Lige prvaka ima veće šanse, ne samo Dinamo, nego svi ostali klubovi.

"Imaju veće šanse nego ikad. Prva stvar, biti među 36 momčadi u jedinstvenoj skupini Lige prvaka velika je stvar sama po sebi. Sad se igraju 4 utakmice doma i 4 vani, protiv različitih ekipa. Šanse za svaki klub, a pogotovo šanse Dinama, su veće nego ikad."

Euro je iza njega. Oporavio se Lovro Majer od šokova i došao k sebi.

"Jesam i želim se fokusirati na nove stvari, zaboraviti na to, svi skupa smo bili tužni i žalosni, pogodilo nas je prerano ispadanje, ali to je tako. Ne može uvijek biti uspješno. Moramo izvući pouku iz svega toga, naučiti nešto, jedino tako ispadanje neće biti uzaludno", zaključio je Lovro Majer.

