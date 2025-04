Vatreni se vratio igri nakon šest mjeseci, njegov je trener zabrinut: 'Ambicija nije uvijek dobra'

Lovro Majer, 27-godišnji veznjak Wolfsburga i standardni član hrvatske reprezentacije, ponovno je zaigrao nakon višemjesečne stanke izazvane ozbiljnom ozljedom. U studenom prošle godine u dvoboju protiv Augsburga, doživio je težak udarac u predjelu gležnja koji je zahtijevao kiruršku intervenciju i dugotrajnu rehabilitaciju.

Iako se isprva činilo da će izbivanje s terena biti kraće, proces oporavka potrajao je znatno duže od očekivanog – gotovo pola godine. No, prošle subote, Majer se napokon vratio nogometu. U završnim minutama ogleda protiv Mainza u kojem je njegov Wolfsburg remizirao 2-2, dobio je priliku zaigrati i ponovno osjetiti ritam natjecanja.

"Još mi treba malo vremena da se vratim u idealnu formu. No, osjećam se dobro. Što će biti na ljeto? Ne razmišljam o odlasku. Kad si dugo 'out', manje je klubova koji te žele. Ja sam ovdje sretan. Klub mi kontinuirano daje sve što mi treba", iskreno je poručio Majer nakon svoje prve utakmice u 2025. godini.

S obzirom na to da je do kraja prvenstva ostalo još nekoliko kola, očekuje se da će Vatreni u narednim tjednima dobivati sve više minuta na terenu, što bi moglo biti ključno za njegov povratak u optimalno stanje.

Njegov povratak s osmijehom je dočekao i trener momčadi Ralph Hasenhüttl.

"Sretan sam što se Lovro vratio i što je mogao nastupiti u završnici utakmice protiv Mainza", rekao je Hasenhüttl te otvoreno govorio o razlozima produženog izbivanja.

"Previše je ambiciozan", komentirao je austrijski stručnjak, dodavši:

"Puno je radio na oporavku, bio je toliko nestrpljiv i stalno je htio biti što prije u igri, tako da se na kraju ozljeda još pogoršala. I dalje osjeća posljedice, još uvijek nije na sto posto..."

Za kraj, Hasenhüttl je poslao jasnu poruku svom veznjaku:

"On bi sve dao da može sve sa sebe skinuti i jednostavno igrati od prve do posljednje minute. Ali, to baš i nije uvijek moguće. To i Lovro mora prihvatiti. Sa sobom i svojim tijelom uvijek moraš biti iskren. Ambicija ponekad nije dobra stvar."