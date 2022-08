Desni bek Olympiacosa i osvajač srebra iz Rusije Šime Vrsaljko tri mjeseca prije Svjetskog prvenstva odlučio je okončati svoju reprezentativnu karijeru. Putem HNS-a obratio se naciji. Njegovo emotivno pismo dirnulo je mnoge.

Vrsaljko je za Hrvatsku dao sve; Svjetsko prvenstvo u Rusiji odigrao je maksimalno, ostavio je sve na terenu, a to se kasnije odrazilo i na njegovu fizičku spremu. Desni bek Olympiacosa zauvijek će ostati upamćen kao velikan hrvatskog nogometa.

A na njegovu odluku reagirali su mnogi nogometaši i poznate osobe. Jedan od takvih je i Dejan Lovren, s kojim se Šime često družio pa tako i objavljivao fotografije na društvenim mrežama. Lovren se emotivno oprostio od Vrsaljka i dao naslutiti da je i on blizu takve odluke. Poruku prenosimo u cijelosti.

'Pretekao si me'

"Moj Šime, prijatelju dragi, brate moj hrabri, tužan sam, ali shvaćam te u potpunosti. U cijeloj svojoj nogometnoj karijeri nikada nisam imao ni blizu nekog prijatelja poput tebe. Znam te u dušu, a tako i ti mene. Znam da nam svima dolazi kad-tad kraj, ali nisam očekivao tako brzo sa tvoje strane, red za oproštaj je trebao biti nakon mog, ali pretekao si me.

Šta reći, HVALA od srca na svemu što si dao za reprezentaciju. Hvala na svim lijepim trenucima gdje si me nasmijao do suza, hvala ti što si bio uz mene kada mi je bilo najteže, bezbroj puta me tvoj pozitivni duh podigao na noge, nikada ti to neću zaboravit.

Falit ćeš mi iskreno, ali tu sam za tebe, bilo kad bilo gdje uvijek me možeš nazvat i doletit ću, osim ako ne završim opet na jet-skiju usred ničega bez vode, e onda…HELPPP, sve znaš", napisao je Lovren.