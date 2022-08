Anthony Kalik i službeno se vratio na Poljud! Dugo se pričalo kako će ponajbolji nogometaš Gorice preseliti u Hajduk, na kraju se sve odužilo, ali se Australac hrvatskih korijena vraća u Split.

Za ovog strastvenog Hajdukovca povratak u Hajduk ispunjenje je sna. Inače, Anthony ima i tetovažu s grbom najdražeg mu kluba, zbog koje su mu zviždali Dinamovi navijači krajem prošle sezone. Za Hajduk je igrao od 2016. do 2020. godine.

Potpisao je za Hajduk do 2026. godine, a nosit će dres s brojem sedam.

'Nema sretnijeg od mene'

"Trenutno nema sretnijeg čovjeka na svijetu od mene. Vratio sam se kući i jedva čekam početi trenirati i igrati. Ovim putem zahvaljujem se i Gorici na svemu, tamo sam dosta narastao kao igrač i kao čovjek. Uvijek sam znao da ću se vratiti na Poljud jednog dana", rekao je na predstavljanju.

"Za Hajduk ću dati sve, navijači mogu od mene očekivati borbenost i da ću ostaviti srce na terenu. Plus je to što sam sada počeo više asistirati i zabijati, što prije nisam tako često radio. Nadam se da ću pomoći i u tom segmentu. Dolazim ovdje spreman boriti se za titulu, znam koje su ambicije kluba, svjestan sam koliko ljudi to čeka, ekipu imamo i možemo to ostvariti", zaključio je.

Hajduk ga je pak predstavio posebnim videom na društvenim mrežama, a objava je u manje od pola sata skupili više od dvije i pol tisuće lajkova.