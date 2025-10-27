Loše vijesti iz Madrida: Kapetan Reala ponovno izvan terena

Kapetan Real Madrida Dani Carvajal (33) mora na operaciju koljena zbog čega će izbivati s terena dva do tri mjeseca.

"Nakon pregleda koje je obavila liječnička služba Real Madrida, odlučeno je da Carvajal mora na artroskopiju," objavio je "Kraljevski klub", ne navodeći koliko će trajati oporavak.

Međutim, španjolski mediji pišu kako bi oporavak mogao trajati oko 10 tjedana.

Vijest o novoj ozljedi 33-godišnjeg braniča, stigla je nakon što je Carvajal odigrao posljednjih 19 minuta u dramatičnoj pobjedi Reala protiv Barcelone. Međutim, ubrzo nakon završetka utakmice osjetio je probleme s koljenom.

Carvajalovi problemi s ozljedama traju više od godinu dana, nakon što mu je puknuo ligament u utakmici La Lige protiv Villarreala početkom listopada 2024., zbog čega je morao propustiti veći dio prethodne sezone.

Iako se vratio u akciju tijekom polufinala Svjetskog klupskog prvenstva u srpnju, od tada se mučio zbog manjih problema s mišićima.