Velike promjene događaju se u posljednje vrijeme po pitanju sponzorskih ugovora velikih sportaša i klubova, točnije njihovih dobavljača sportske opreme.

Posebno je turbulentno u Nikeu koji nakon 27 godina nema više ugovor s Tigerom Woodsom, a nakon 24 raskinut je i s Rogerom Federerom. Brojni nogometaši više ne koriste njihovu opremu, a ugovor je raskinula i Barcelona. Nedavno je izazvan pravi skandal s Nikeovim dresovima engleske nogometne reprezentacije, a sada je objavljeno kako od sezone 2025./26. Nikeove dresove više neće nositi ni Liverpool koji se nakon 13 godina vraća Adidasu.

Nakon nedavnog natječaja, Adidas bi trebao s Liverpoolom sklopiti ugovor na pet godina, dakle, od 2025./26. do 2029./30. godine. Nike je Liverpoolov dobavljač opreme od sezone 2020./21., a taj je posao sklopljen tek nakon što su Redsi dobili sudski spor protiv tadašnjeg dobavljača New Balancea, koji je tvrdio da Liverpool s njima treba produžiti ugovor. New Balance je oblačio igrače Liverpoola između 2015. i 2020., u razdoblju u kojem je klub osvojio svoj prvi naslov engleskog prvaka u 30 godina te šesti europski trofej i UEFA Superkup.

Kako piše SportBusiness, ugovor između Adidasa i Liverpoola trebao bi biti veći od 50 milijuna funti (58 milijuna eura), što je dosta manje u odnosu na rekord lige, a to je 90 milijuna funti (104 milijuna eura) koje Manchester United od Adidasa prima po sezoni.

Adidas u Premier ligi ima ugovor i s Arsenalom, Fulhamom te Nottingham Forestom, a od sljedeće sezone i Aston Villom te Newcastleom koji prekidaju suradnju s Castoreom, sponzorom koji će zagrebačkom Dinamu dobavljati dresove od iduće sezone. Engleski klubovi požalili su se na kvalitetu dresova. Točnije, igrači su se požalili da Castore dresovi zadržavaju znoj i utječu na njihove performanse.

