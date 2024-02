Kada se nedavno Casemiro pojavio u Adidas Predator kopačkama, mnogima je palo na pamet kako je njegov momčadski kolega Lisandro Martinez pošao istim putem. Harry Kane se pojavio u Skechersu, a trio Manchester Cityja u Pumi. Pomislimo li na isti brend, pada na pamet i kraj 500 milijuna dolara vrijednog partnerstva s Tigerom Woodsom koje je trajalo 27 godina. Problem s time da vodeći svjetski sportaši nose vašu marku je taj što je vrlo očito kada prestanu nositi vašu marku - a ta situacija je vrlo nezgodna i u njoj se trenutno nalazi Nike.

Američka marka sportske odjeće itekako osjeća zub financijske stvarnosti i svjedoči egzodusu svojih vodećih talenata. Nike je 22. prosinca balgdanski objavio kako mora uštedjeti kolosalne dvije milijarde dolara u sljedeće tri godine kao rezultat slabe prodaje.

Predviđa se kako bi njihovi napori ka 'usmjeravanju organizacije' vjerojatno uključivali ​​i smanjenje radnih mjesta, pojednostavljenje proizvoda u ponudi i povećanu automatizaciju. Prošli tjedan Nike je najavio da će zbog toga biti otpušteno dva posto od njegovih 83.000 globalnih radnika.

Osim ako niste 'Nike for Life' sportaš, kao što su to Cristiano Ronaldo te Michael Jordan, LeBron James i Kevin Durant, velike su šanse da vaš unosan ugovor o podršci neće biti obnovljen u skorije vrijeme. Tako je Harry Kane prešao iz Nikea u doživotno partnerstvo s američkom tvrtkom obuće Skechers, koja je napravila svoj prvi pravi prodor na tržište kopački. Kaneov je prelazak u Bayern, gdje je prodaja dresova srušila sve klupske rekorde, smjesta Skechersu dao prednost na novom tržištu.

Branič Manchester Uniteda i Argentine, Martinez zamijenio je Nike za Adidas prošle godine, a njemački je proizvođač nedavno mogao dodati i veznjaka Casemira. Brazilac je nosio Nike kopačke tijekom cijele svoje karijere, ali je nosio Adidas Predatorse na utakmici Man Uniteda protiv Aston Ville. Diogo Dalot iz Uniteda također je napustio Nike i nosio ružičaste Puma kopačke u nedjeljnoj pobjedi kod Lutona.

Doživotni ili ništa?

Prati to i trojac Manchester Cityja, Jack Grealish, Mateo Kovačić i Manuel Akanji koji su svi prešli u Pumu u posljednjih 12 mjeseci. Prije toga, ovaj efekt pada od Nikea doveo je do gubitka Raheema Sterlinga u korist obnovljenog brenda New Balance, gdje se pridružio Bukayo Saki.

Međutim, Nike se još uvijek može usredotočiti na pouzdane sponzore koji vrte novac poput Cristiana Ronalda, Kyliana Mbappea i Marcusa Rashforda. Ronaldov 10-godišnji ugovor s njima navodno vrijedi 171,4 milijuna eura prije bonusa. Dok Nike mora štedjeti novac, u igri su i tržišne sile. Ima smisla koncentrirati se na one pouzdane marke sportaša koji donose profit, dok sami sportaši - svjesni snage svog imena i činjenice da mnogi mladi navijači slijede njih, a ne klub - žele više komercijalne slobode.

Prijateljski završetak Nikeovog dugogodišnjeg partnerstva s Woodsom imao je apsolutnog smisla. Woods je nekoć bio najprodavanija sportska zvijezda - ili barem u rangu s Jordanom - a Nike je to godinama iskorištavao sa savršenim reklamnim kampanjama. No, Woods, mučen ozljedama, više ne igra toliko i stoga je Nike Swoosh daleko manje vidljiv. Osim toga, Nike je prestao proizvoditi opremu za golf prije gotovo deset godina.

Slično je bilo i s teniskom ikonom Rogerom Federerom koji je 2018. nakon 24 godine prekinuo partnerstvo s Nikeom i sklopio 10-godišnji ugovor vrijedan 300 milijuna dolara s japanskim lancem Uniqlo. Federer se ionako umirovio u rujnu 2022. godine, a svim dobrim stvarima mora doći kraj.

Analitičari su o Nikeovoj pesimističnoj predbožićnoj objavi rekli da je prerano znati jesu li postali manje privlačan brend ili potrošači općenito suzdržavaju svoju potrošnju. No, popratni učinci sigurno su vidljivi u sportskoj eliti koja sve manje nosi ovaj popularni brend.

