Liverpool ga doveo za 30 milijuna eura, on potpisao na šest godina i u debiju potrgao koljeno

Branič engleskog nogometnog prvaka Liverpoola Talijan Giovanni Leoni (18) teško je ozlijedio koljeno u svom debiju u dresu "Redsa" i očekuje ga duža pauza.

Mladi Talijan se ozlijedio u utorak u susretu Liga kupa protiv Southamptona, a engleski mediji navode kako se radi o rupturi križnog ligementa.

Leoni je iznesen na nosilima u 78. minuti s fiksiranim lijevim koljenom, a menadžer "Redsa" Arne Slot je nakon utakmice kazao kako mladi Talijan sumnja kako se radi o teškoj ozljedi.

Leoni je na Anfield stigao sredinom kolovoza iz Parme potpisavši ugovor na šest godina.

Financijski detalji tada nisu objavljeni, ali britanski mediji izvijestili su da je ugovor za potpisivanje talijanskog U-19 reprezentativca vrijedan oko 30 milijuna eura.

