Liverpool oduševio gestom prema obitelji tragično preminulog nogometaša

Portuglaski nogometaš Liverpoola Diogo Jota poginuo je u četvrtak trećeg srpnja u prometnoj nesreći. On i njegov brat Andre Silva vozili su se španjolskom regijom Zamora te krenuli u pretjecanje drugog automobila na cesti kada im je pukla guma i auto je izletio s ceste. Obojica su izgubili život u tragediji koja ja šokirala nogometni svijet.

Danima se svi iz svijeta sporta opraštaju od njih na društvenim mrežama, a njegov klub Liverpool objavio je kako će umiroviti Jotin dres s brojem 20 u njegovu čast. 'Redsi' s Merseysidea sada su oduševili još jednim ljudskim potezom. Prema pisanju britanskih medija, klub će Jotinoj obitelji isplatiti punu vrijednost dvije preostale godine na Jotinom ugovoru.

🚨 Liverpool have decided to pay the remaining two years of Diogo Jota's contract to his family. ❤️❤️



