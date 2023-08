U svom debiju na klupi Dinama Sergej Jakirović ostvario je prvu pobjedu, a hrvatski prvak je protiv praške Sparte slavio s 3-1 (1-1) i tako si priskrbio dva gola prednosti za uzvratnu utakmicu doigravanja za plasman u grupnu fazu Europske lige.

Gosti su poveli u 39. minuti golom kapetana Ladislava Krejčija iz kaznenog udarca. U 44. minuti izjednačio je Dario Špikić na asistenciju Brune Petkovića. Pobjedu Dinamu donijeli su Dino Perić golom u 59. minuti i Luka Ivanušec koji je pogodio mrežu za konačnih 3-1 u 61. minuti.

"Čestitam dečkima na stvarno dobroj igri i prezentaciji, zaslužili smo ovu pobjedu, nismo se predavali ni u jednom trenutku", rekao je Jakirović pa nastavio:

"Nije bilo lako, nisam bio zadovoljan kako smo izgledali u prvih 15, 20 minuta, bili smo nekako tromi, spori… Pripisujem to vremenu, stvarno je bilo iznimno sparno. Meni je uz aut-crtu bilo jako vruće, a mogu misliti kako je bilo njima, ali pokazali smo karakter i pobjednički mentalitet jer nakon primljenog gola nismo pali nego smo stiskali. Poništen nam je pogodak zbog zaleđa, ali izjednačili smo u pravom trenutku i u poluvremenu ponešto iskorigirali. Kako smo krenuli u drugom poluvremenu to je Dinamo kakvog želim vidjeti – s presingom, pritiskom na loptu, s puno sprinta… Treba nam malo vremena, nemamo kad trenirati, ali moja zadaća je nastaviti tako. Ovo nam je i u psihološkom smislu važna pobjeda koja će nam dati vjetar u leđa i biti kotač zamašnjak. Kad smo energetski pali, reagirali smo sa zamjenama. Svi su mi važni, svi će dobiti priliku."

Ujedno, bila je ovo prva utakmica nakon odlaska kapetana Dominika Livakovića.

"Livaković je u srijedu održao izniman govor u svlačionici, takav da se čovjek naježi. Nije mu bilo nimalo lako, ali iznimno je motivirajuće djelovao na momčad. Ovu smo pobjedu posvetili njemu i Luki Ivanušecu što nam je i bio plan prije utakmice."

Bila je to posljednja utakmica Luke Ivanušeca koji danas putuje u Rotterdam gdje će potpisati za Feyenoord.

"Cijelo vrijeme ga nagovaram da ostane, ali jednostavno moramo poštivati i njegovu odluku i njegov izbor. Sve je to proces. Želim mu puno sreće i zdravlja u budućnosti, on je vrhunski igrač i naravno da će nam nedostajati. Ali, doveli smo Luku Stojkovića, imamo još nekoliko krila koji će stasati i koji su ozbiljni potencijali. Doći će neki 'novi Ivanušeci' kao što je i on došao prije nekoliko godina."

Bruno Petković nosio je kapetansku traku.

"Znači nam jako puno. Bruno je moj Metkovac tako da smo iznimno povezani, dobio je kapetansku vrpcu, a dobio je odgovornost i obavezu. Uz njega su i Stefan Ristovski i Josip Mišić koji su također važni za cijeli klub jer su senatori svlačionice. Nadam se da će Petković ostati. Razgovarali smo, uvijek je situacija ili-ili, ali mislim da će ostati i da će i dalje voditi ovu momčad u prvenstvu i Europi."

Uzvrat u Pragu…

"U ovoj su utakmici probali sa zamjenom napadača, očekivali smo Jana Kuchtu, a išli su s visokim centarforom. Sparta je iznimno visoka momčad. Baš kad sam bio dolje u tehničkom prostoru vidio sam da su negdje kao ja, a ja sam visok 192 cm. Bilo je iznimno važno držati koncentraciju u prekidima, bilo kad je korner, poludistanca, dugi aut… To smo posebno pripremali. Što se tiče stila igre, sve je bilo očekivano u pripremi. Imate pritom, naravno, ljudski faktor, dakle kako će igrači to prenijeti, kako će napraviti na terenu. Analizirat ćemo ovu utakmicu i pripremiti se za “drugo poluvrijeme” u Pragu jer bit će iznimno zahtjevno. Čeka nas pun stadion, oni će uz pomoć publike vjerojatno probati brzo nas ugroziti, a mi ćemo pokušati nasloniti se na drugih 45 minuta iz zagrebačke utakmice i igrati svoju igru kako bismo postigli pogodak. Ja ne mislim braniti ovaj rezultat. Vidjet ćemo, imamo prije toga prvenstvenu utakmicu pa ćemo se nakon toga okrenuti Pragu."

Prije Praga na Maksimir stiže Rijeka.

"Znam dobro što sam složio, što sam ostavio tamo, koliko sam se unio u to da dovedem te dečke, potencijale… Pripremali smo utakmicu protiv Lillea, pričali smo o tome, čestitam im na toj partiji, 'živi su'… Bit će Lilleu iznimno teško na Rujevici, a isto tako i nama u nedjelju. Moramo sve napraviti da se dobro regeneriramo, da imamo dobru energiju, pretpostavljam da ćemo nešto zarotirati jer želimo da se opet najviše pita nas. Pokušat ćemo ih maksimalno ugroziti, ali i obraniti se od njihovih prijetnji, a znamo s koje strane dolaze. Dobro ćemo pripremiti ovu utakmicu, ona je za nas finale jer moramo stići bodovni zaostatak kako bismo što prije uhvatili vrh."

I za kraj je Jakirović istaknuo:

"Zahvalio bih navijačima na sjajnoj, poticajnoj atmosferi u kojoj jednostavno moraš davati sve od sebe. Treba nam njihova energija, njihov huk, navijanje i nadam se da je ovo samo početak pobjeda koje slijede."

