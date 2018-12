KLOPP NAHVALIO SVOJE BRANIČE I POSEBNO ISTAKNUO LOVRENA: ‘Postići takav pogodak…’

Redsi su upisali vrijednu pobjedu protiv Svraka, a njihovu mrežu otključao je hrvatski stoper

Branič hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren bio je strijelac prvog pogotka u 4-0 (1-0) domaćoj pobjedi Liverpoola u susretu 19. kola Premier lige protiv Newcastle Uniteda kojom su “redsi” povećali svoju prednost na vrhu ljestvice.

Lovren je doveo Liverpool u vodstvo u 11. minuti odličnim “drop-kickom” sa 10-ak metara kojim je svladao nemoćnog vratara Newcastlea Dubravku. U nastavku su se u strijelce upisali i Salah 748-11m), Shaqiri (79) te Fabinho (85).

Lovren je igrao svih 90 minuta za Liverpool, a ovo mu je bo prvi ovosezonski pogodak. Liverpool je sada vodeći sa 51 bodom, šest više od drugog Tottenham Hotspura, koji je na Wembleyu kao domaćin nadigrao Bournemputh sa 5-0 (3-0), odnosno sedam više od branitelja naslova Manchester Cityja, koji je pretrpio drugi poraz zaredom, bolji od “građana” na svom stadionu bio je Leicester City koji je slavio sa 2-1.

LOVREN STRIJELAC U VELIKOJ POBJEDI LIVERPOOLA, CITY OPET KIKSAO: Tottenham se petardom upleo u borbu za titulu

Klopp zadovoljan

“Dobra utakmica. Krenuli smo ne potpuno koncentrirano u obrani, ali smo napadački bili dobri. Bili smo sjajni u napadačkoj igri, kombinatorni, precizni i agilni. Trebali smo prekid za pogodak, ali bilo je dobro. Lijepo smo završili, ali u prvom poluvremenu nije bilo lagano. Treba igrati protiv momčadi koje se organizirano brane”, rekao je Jurgen Klopp nakon utakmice za Sky Sports.

Do poluvremena je zabio samo Dejan Lovren, a kroz taj gol ponovno je došlo do izražaja da u Liverpoolovom napadačkom dijelu igre sve više doprinosa daju i obrambeni igrači s obzirom na to da ovo nije prva stakva situacija.

“Ne zabijaju rijetko, ali Lovrenov gol bio je jako nezgodan za postići.”, rekao je Klopp pa prokomentirao šampionske aspiracije: “Ne znači ništa to što smo na šest razlike, to nije ništa. Svi su oni snažni, sa svima moramo igrati još jednom. Sezona je jako teška, ali i jako dobra za nas, nadam se da će se tako i nastaviti”.