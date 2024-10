Lewandowski uoči dvoboja s Hrvatskom priznao da je frustriran: 'To moramo promijeniti'

Hrvatska u utorak u 4. kolu Lige nacija gostuje u Poljskoj i ishod te utakmice bit će jako važan za obje reprezentacije.

U 3. kolu Vatreni su u Zagrebu pobijedili Škotsku, a Poljaci su izgubili u Portugalu pa je trenutno situacija takva da je Hrvatska treća u skupini sa šest bodova, a Poljaci su treći s dva manje.

Hrvatskoj bi na gostovanju u Poljskoj za tri dana bio dovoljan i remi jer bi u tom slučaju Poljaci u posljednje dvije utakmice zbog lošijeg međusobnog omjera s Vatrenima morali osvojiti barem četiri boda.

Da su Poljaci u lošoj situaciji, dobro zna njihova prva zvijezda Robert Lewandowski koji je priznao da je frustriran.

"Nisam vezni igrač i moj posao nije da se duboko spustim kako bih primio loptu na svojoj polovici. To mogu na treningu. U utakmicama moram ostati blizu kaznenog prostora i čekati da mi dođu lopte dok se nešto ne dogodi. To je nešto što moramo poboljšati ili promijeniti. Čini se da ne dolazimo s loptom do protivničkog šesnaesterca, a moja je uloga da pokušam tamo nešto napraviti", poručio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa